SIGNIFICATO TESTO “LA RABBIA NON TI BASTA” DI BIG MAMA/ Analisi e frasi più importanti: dolore e riscatto

BigMama torna sul palco dell’Ariston per la seconda del Festival di Sanremo 2024 con la canzone “La rabbia non ti basta“, il cui testo si sofferma sui temi del riscatto e della trasformazione. Infatti, il significato è quello della crescita personale: il testo è incentrato su tematiche profonde, come il percorso che attraversa fasi del dolore e della lotta per il riscatto. Nelle prime strofe BigMama descrive il desiderio di sostegno e protezione. Si parla di una persona che, seppur giovane, ha affrontato molti momenti di debolezza e commesso molti errori, provando a nascondere il suo dolore dietro una patina di rabbia.

BIGMAMA A SANREMO 2024 CON “LA RABBIA NON MI BASTA”/ La dedica alla comunità queer

Infatti, il testo di “La rabbia non ti basta” indaga sui conflitti interiori di chi si sente fragile ma prova a mostrarsi forte, una condizione di chi ha vissuto sulla sua pelle episodi di violenza e abbandono, ma prova a trovare un modo per superare il dolore. Grazie ad un processo di trasformazione e crescita si trova la propria forza interiore. (agg. di Silvana Palazzo)

Maria Lodovica Lazzerini, chi è la fidanzata BigMama/ "Mi ha aiutata con la canzone di Sanremo 2024"

Testo canzone “La rabbia non ti basta” di Big Mama: qual’è il messaggio?

Big Mama è in gara al suo primo Sanremo nell’edizione 2024 con la canzone “La rabbia non ti basta”, un brano che parla di affrontare le difficoltà e di superare la violenza trasformando la rabbia in riscatto. Una storia che racconta episodi anche autobiografici e personali dell’artista, attraverso i quali è riuscita a recuperare il rispetto per sè stessa. Nel testo della canzone “La rabbia non ti basta” infatti, Big Mama parla del rimpianto di non poter tornare indietro nel passato, non tanto per cambiare l’andamento delle cose, ma per reagire in modo diverso alle sofferenze provocate dalle esperienze dolorose.

Sanremo 2024, BigMama “Ho passato una vita ad essere rabbiosa”/ “Il messaggio è per tutti”

La rapper, da sempre sensibile ad alcuni temi delicati, come quello del bullismo, rivendica la forza di reagire all’odio e ai sentimenti di disprezzo con grande positività e coraggio, continuando a credere nei propri sogni per dimostrare di avere un valore, rispetto a chi invece provoca violenze che, al contrario resta avvolto nel buio e nel vuoto.

Significato testo canzone “La rabbia non ti basta” di Big Mama al festival di Sanremo 2024: un invito a combattere contro l’odio

“La rabbia non ti basta” è la canzone che quest’anno presenta Big Mama a Sanremo, nella sua prima partecipazione al festival. Un brano che con coraggio racconta la voglia di riscattarsi dopo un passato fatto di sofferenze, molte delle quali dovute all’odio gratuito, che troppo spesso viene riversato nei confronti di persone all’apparenza “diverse“. La stessa artista ha infatti sottolineato nelle interviste che questa canzone vuole essere una dedica e un invito a reagire, a tutte quelle persone che sono state vittime di violenze psicologiche e body shaming.

Continuare a seguire i propri sogni e lasciare indietro chi fa dell’odio verso gli altri l’unica ragione di soddisfazione. Come recita nel testo del brano in gara a Sanremo: “Guarda me, adesso sono un’altra, se ti perdi segui me“, il significato è proprio quello di voler essere una guida ed una fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno vissuto esperienze negative, un chiaro messaggio che invita a combattere insieme, portando come esempio una storia di successo nonostante le difficoltà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA