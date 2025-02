Significato testo La tana del granchio: di cosa parla la canzone di Bresh a Sanremo 2025

Sul palco di Sanremo 2025 salirà anche un cantante che non è molto noto al grande pubblico, ma che potrebbe diventarlo dopo questa settimana musicale così importante: si sta parlando di Bresh che l’anno scorso è stato ospite di Emma Marrone durante la serata delle cover. Per l’occasione porta sul palco il testo dal titolo La tana del granchio. Stando alle parole del cantante si tratta di un “luogo intimo, tutti ne abbiamo uno” dove qualcuno si sente protetto e dove non si deve per forza essere bombardati da ciò che succede fuori nel mondo.

Ridendo e scherzando, Bresh ha raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che ha deciso di partecipare a Sanremo 2025 solo per fare bella figura con la sua famiglia. L’idea che lo possano guardare in televisione, insieme a milioni e milioni di spettatori, lo emoziona sopra ogni cosa. Con il brano Guasto d’amore ha conquistato ben cinque dischi di platino e ora è pronto a conquistare l’Ariston e chissà che non possa anche riconquistare il cuore della sua ex fidanzata.

Testo La tana del granchio, canzone di Bresh a Sanremo 2025: l’analisi e il significato del brano

Vediamo ora insieme il significato del testo La tana del granchio di Bresh. È una ballad pop piena di immagini che simboleggiano l’anima e il vissuto poetico del cantante in questione. Il protagonista della canzone parla a un misterioso interlocutore e si scusa per ogni frase sbagliata, per non saperci fare, e per essere una “chitarra che non suona” con una “testa che gira ancora”. In questo mondo frenetico si rischia di non riconoscersi e di sentirsi inadeguati nei confronti degli altri.

Una delle frasi più significative e poetiche del testo La tana del granchio è senza dubbio: “Se il mare si è salato, è perché un marinaio ci ha pianto sopra”. In un mondo difficile da comprendere dove ci si può sentire persi, nell’occhio del ciclone, ecco che l’amore di un’altra persona può salvarci, può rendere le giornate sante, ma solo se è qualcosa di ricambiato. Infatti nel testo il cantante dice che deve convincere questa persona, “ma lo sento non mi dai due lire”.

Analisi dell’interpretazione del testo La tana del granchio dopo la prima esibizione

Bresh è l’unico autore del brano La tana del granchio, un caso raro tra i 30 Big in gara a Sanremo 2025. Con questa canzone, il suo obiettivo è quello di trasmettere un vero e proprio inno alla libertà che, secondo lui, rappresenta oggi forse la più grande ispirazione per le persone. Proprio per questo ha scelto l’immagine del granchio: “Se fosse un’immagine, la tana del granchio rappresenterebbe nient’altro che un granchio”, ha spiegato.

Il rapper, infatti, sta cercando di viversi questo Festival in totale tranquillità, tanto che al DopoFestival ha raccontato di aver deciso di non usare i social per l’intera settimana sanremese, affidandosi solo ad un cellulare di “vecchia generazione”. Questa sensazione di semplicità si è riflessa anche nella sua performance di debutto, molto apprezzata sui social, così come nel suo total look nero, completato da stivali in pelle. (Agg. Luna De Massis)