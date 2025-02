Significato testo L’albero delle noci: di cosa parla la canzone di Brunori Sas a Sanremo 2025

Nonostante Brunori Sas sia da anni uno dei cantautori più apprezzati nel Bel Paese, la sua partecipazione a Sanremo 2025 segna il suo debutto col testo L’albero delle noci e per questo si è detto in diverse interviste molto emozionato. Per l’occasione porta una canzone tra le più apprezzate dai giornalisti che hanno avuto modo di ascoltare i brani dei Big . Il suo testo L’albero delle noci è una canzone d’amore dedicata alla figlia che sa descrivere sia la felicità sia la paura di essere un genitore in questo mondo che cambia così facilmente.

Fiammetta ha 3 anni ed è la figlia del cantante Brunori Sas. Il cantante ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che lei già canticchia il testo della canzone L’albero delle noci e che quando arriva il ritornello dice che parla di lei. Il testo di Brunori Sas parla di come la nascita di una vita vada a stravolgere in pieno gli equilibri esteriori e interiori. Di come le esigenze cambiano e così anche le prospettive riguardanti il futuro. “Volevo parlare anche di quanto ci si senta inadeguati nei panni di genitore” svela il cantante, che ha spiegato che l’albero che dà il titolo al brano esiste veramente nel paese in cui vive.

Testo L’albero delle noci, canzone di Brunori Sas a Sanremo 2025: l’analisi e il significato del brano

Qual è il significato del testo L’albero delle noci di Brunori Sas a Sanremo 2025? Scopriamolo insieme: parla dell’amore di un padre per la figlia, ed è ovviamente autobiografico. Brunori Sas non voleva fare la solita canzone per la figlia, quindi ha parlato anche delle paure che invadono il cuore di un padre. “Che tutto questo amore io non lo posso sostenere/ Perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore”, sono versi che colpiscono e che faranno riflettere ben più di una persona all’ascolto.

A un certo punto del testo della canzone L’albero delle noci si cita un episodio biblico, il sogno delle vacche magre e grasse, che può anche essere visto come una citazione al film d’animazione Giuseppe e il Re dei sogni. Si parla di paura di far del male a ciò che si ha contribuito a mettere al mondo e al fatto che avere una figlia, vederla crescere, supportarla nei suoi sogni e proteggerla dai guai del mondo, significa anche “navigare sotto una nuova stella polare”.