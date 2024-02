SIGNIFICATO TESTO “L’AMORE IN BOCCA” DEI SANTI FRANCESI/ Analisi: “Un addio che destabilizza” (Sanremo 2024)

Avrebbe dovuto essere ‘L’amaro in bocca’, ma poi un errore dello T9 sul cellulare ha trasformato ‘l’amaro’ in ‘amore’, creando un abbinamento che è al contempo un gioco di parole e un’espressione forte. E quell’amaro che diventa amore è anche fulcro del testo della canzone che i Santi Francesi portano sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2024.

Santi Francesi a Sanremo 2024 con "L'amore in bocca", video/ Sensualità e grinta di un duo promettente

Le parole della canzone L’amaro in bocca manifestano da parte del protagonista una sensazione di separazione inaspettata, che lo costringe a fare i conti con un addio destabilizzante, che lo porta in uno stato di precarietà sentimentale. Un testo fortemente sentimentale, impreziosito da una musica che accentua la sensazione di addio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono i Santi Francesi con "L'amore in bocca" a Sanremo 2024/ "Il nostro brano ruota attorno a due parole"

Santi Francesi, il testo “L’amore in bocca” a Sanremo 2024 che significato ci vuole comunicare?

Dopo la vittoria a X Factor 2023, I Santi Francesi arrivano all’Ariston. Sul palco di Sanremo 2024, il duo porta un brano dal titolo “L’amore in bocca”. Un titolo nato per caso visto che inizialmente sarebbe dovuto essere “L’amaro in bocca”. Poi “il titolo che ne è uscito ci è piaciuto, aveva un aspetto carnale e sensuale perfetto”. Parlandone la descrivono come una canzone che “parte molto lenta con un giro di piano simile a una ballad, poi verso metà si cambia e si può ballare piangendo”. A detta dei due cantanti, autori del testo, si tratta di un brano pop con accenni heavy.

Testo “L'amore in bocca", canzone Santi Francesi/ Analisi e significato (Sanremo 2024)

Ma qual è il significato del testo “L’amore in bocca” dei Santi Francesi? Si tratta del racconto di una storia di sesso finita prima di diventare amore. L’uomo, sedotto e abbandonato, viene lasciato solo sul più bello, mentre si stava innamorando: “Mi hai lasciato con l’amore in bocca, senza farlo apposta, sono le ultime gocce di pioggia” recita il testo. “Ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro in un mare calmo” si legge ancora.

Significato testo “L’amore in bocca”: i Santi Francesi a Sanremo 2024

“L’amore in bocca” de I Santi Francesi vede versi molto brevi, per dare ritmo al brano. Per quanto riguarda i contenuti, la storia di sesso sembra trasformarsi presto in altro per il protagonista, che viene lasciato con “l’amaro in bocca” o meglio, con “l’amore in bocca”. “Ti rivedrò in un quadro, in un ricordo vago, in un porto sicuro, in un mare stanco” recita ancora il brano del duo ex X Factor. Un addio che sembra far male al narratore, che forse cominciava a provare altri sentimenti oltre la passione: “E intanto la tua luce sorge forte, brucia la mia pelle a volte. Mi racconterai delle tue ombre e poi mi ci nasconderò”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA