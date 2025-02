Significato testo Lentamente, canzone di Irama in gara a Sanremo 2025: un amore verso un triste finale

Il testo “Lentamente”, la canzone di Irama al Festival di Sanremo 2025, vuole raccontare la storia di un amore forte, determinante, che però si consuma da entrambe le parti. Irama non ha fatto mistero dell’aver voluto portare a Sanremo, per la sua sesta partecipazione, un brano che lo rappresentasse del tutto e che, anzi, lo mettesse a nudo una volta per tutte davanti al pubblico.

Irama spacca web e stampa con "Lentamente" a Sanremo 2025/ Fuori dalla top five in classifica, ma...

Approfondendo il significato del testo Lentamente di Irama, scopriamo che racconta di una passione viscerale, dietro la quale si nasconde tuttavia qualcosa di più profondo. “Perché era solo una scusa l’idea – Che tra noi era soltanto sesso”, si legge infatti nel testo, una frase che nasconde un risentimento da parte del protagonista della storia, che arriva infatti a definire la donna amata “crudele” e “fredda come la neve”. La passione, da sola, non può portare avanti una relazione che sia solida, e che finisce perciò per sgretolarsi nel tempo tra le loro mani.

Irama, chi è la fidanzata? Spunta Elena Rose/ Con lei avrebbe dimenticato l'ex Victoria Stella Doritou

Lentamente, come una passione si spegne inesorabilmente

“Canto un amore viscerale che si consuma lentamente, che si distrugge piano piano da entrambe le parti. Il testo è crudo e trasparente”, ha ammesso Irama, parlando del testo della sua canzone ‘Lentamente’ a Tv Sorrisi e Canzoni. Il significato è d’altronde chiaro da altre frasi incisive del brano, come quando Irama canta “Lentamente si sta spegnendo / Ogni fottuto sentimento”, e c’è chiaramente il dolore di fronte a qualcosa che non si può fermare, anche se l’intenzione sarebbe quella di evitare che si giunga al triste finale.

Elena Rose è la nuova fidanzata di Irama?/ Avvistati insieme, ma manca l'annuncio ufficiale

Un finale irrimediabile, che lui legge negli occhi della donna che ha amato con grande ardore: “Quando mi guardi davvero negli occhi / Non sai se scappare restare / Se hai voglia”, e ancora “E te lo si legge dagli occhi che mi odi”. Resta di questo amore alle battute finali soltanto il ricordo di una notte d’estate.