Significato testo “Mariposa”, canzone Fiorella Mannoia/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Il testo di “Mariposa”, la canzone di Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2024, ha un significato attuale, è un inno alle donne. Esso omaggia queste ultime nelle loro diversità, storiche e culturali. La cantante all’inizio cita una carrellata di esempi: dalle “streghe messe al rogo” alle “spose sopra l’altare”. A rivelare da dove è nata l’idea è stata proprio l’artista dopo la prima esibizione sul palco dell’Ariston.

Ai microfoni di Rai Radio 2 Fiorella Mannoia ha infatti ammesso che ad avere l’intuizione è stato il marito e manager Carlo Di Francesco, mentre guardavano una serie televisiva, Il grido delle farfalle, ispirata alla storia delle sorelle dominicane Mirabal, trucidate nel 1960 dall’allora dittatura di Trujillo. Le protagoniste principali dell’omaggio sono dunque loro. È soltanto però uno dei tanti riferimenti. “Mi chiamano con tutti i nomi/ Tutti quelli che mi hanno dato/ E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto”, recita il testo. Anche in modo figurativo la cantautrice ha voluto rappresentare una di queste figure, salendo sul palco dell’Ariston vestita da sposa, in total white. Lei stessa si è sposata poco tempo fa, nel 2021, ma in quella occasione aveva optato per un tauller. Il significato della canzone è dunque anche molto personale.

Testo “Mariposa”, canzone Fiorella Mannoia a Sanremo 2024: l’analisi e il significato dell’inno femminista

Il messaggio femminista è il significato che si cela nel testo di “Mariposa”, la canzone di Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2024, non è dunque fraintendibile. Le parole sono semplici e arrivano dritte al cuore, soprattutto in un periodo come quello attuale in cui il ruolo della donna nella società è stato discusso in molte chiavi diverse. “È un manifesto femminile dedicato a tutte coloro che hanno combattuto per qualcosa in cui credevano. Poi nel resto della canzone si parla anche in generale di noi, di come siamo state e di come siamo state. Dalle streghe al rogo ai visi nascosti dietro il velo. Nel bene e nel male”, ha spiegato ancora la cantante.

Fiorella Mannoia d’altronde è molto attiva nelle battaglie a favore delle donne con la sua associazione Una nessuna centomila, per cui il brano che ha deciso di portare quest’anno sul palco dell’Ariston è l’ennesima dimostrazione di quanto senta personalmente questa causa e di quanto voglia fare sì che diventi quella di tutti in un futuro non troppo lontano.











