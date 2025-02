Significato testo Mille vote ancora di Rocco Hunt, in gara a Sanremo 2025

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 troviamo anche Rocco Hunt con il brano Mille vote ancora. Già dal titolo si intuisce che la canzone porta in scena l’animo “campano” del rapper, con la decisione di sostituire “volte” con “vote” come vuole il dialetto napoletano. Si tratta infatti di un brano che esalta le radici dell’artista, un racconto autobiografico che unisce la lingua italiana con il dialetto con il quale il protagonista è cresciuto, in un mix esplosivo.

Come confidato a Tv Sorrisi e Canzoni da Rocco Hunt, il testo Mille vote ancora “è il racconto della mia storia: parla di un ragazzo, del suo legame con la propria terra, della nostalgia di casa“. Un effetto nostalgia che vede il protagonista ricordare gli anni della sua infanzia in un quartiere di provincia, dal quale è dovuto scappare come molti giovani ragazzi per costruirsi un futuro altrove: “E ora non mi ricordo più, com’è l’odore del caffè / Quelle canzoni che mamma ascoltava alla radio / Giocavamo in quartiere sembrava uno stadio“.

Testo Mille vote ancora, un racconto di Rocco Hunt che mixa nostalgia e desiderio di rivalsa

Il testo Mille vote ancora, proseguendo con l’analisi del significato del testo, unisce il sentimento nostalgico di Rocco Hunt al desiderio di rivalsa, in un rapporto con la propria terra e le proprie origini che si fa conflittuale. L’artista è ora adulto ma, nel brano in gara al Festival di Sanremo 2025, racconta di quel bambino che giocava a pallone per le strade di quartiere, che sognava in grande per il suo futuro ma che spesso si scontrava con le feroci critiche: “E le voci di chi ha giudicato / Ritornano nella mia testa / Mi dicevano tu non sarai mai nessuno“.

Come sottolineato da Repubblica, inoltre, il testo Mille vote ancora di Rocco Hunt sembra nascondere un riferimento alla denuncia sociale: racconta infatti, attraverso note nostalgiche e agrodolci, di coloro che hanno dovuto abbandonare la propria terra, ricca di difficoltà e contraddizioni, per trovare altrove un futuro migliore, ma anche il costante desiderio di ritornarvi per non dimenticare mai le proprie radici e da dove si è partiti.

Analisi dell’interpretazione del testo “Mille volte ancora” dopo la prima esibizione

Rocco Hunt si è esibito al Festival di Sanremo 2025 durante la prima serata, essendo tra i 29 big in gara. Molti si sono chiesti quale fosse il significato della canzone “Mille volte ancora“, e a spiegarlo è stato lo stesso artista. Al contrario di quanto si possa pensare, quella di Rocco Hunt non è solo una storia meridionale, ma parla della sensazione della mancanza di casa che una persona prova quando si allontana dal suo posto sicuro.

A colpire specialmente i giovani che stanno già riportando le parole del cantante sui social, sono alcune strofe rap della canzone presentata a Sanremo 2025: “Ricordo gli anni della giovinezza, il profumo del caffè, le partite di calcio in strada, le ginocchia sbucciate, i valori semplici della vita” dice. Lo stesso cantante ha ammesso che quella è una canzone che parla di lui, della sua storia di vita e da lì è nata l’esigenza di esibirsi sul palco dell’Ariston.