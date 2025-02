Testo Non ti dimentico di Modà: una nuova canzone romantica

I Modà hanno portato a Sanremo 2025 il testo “Non ti dimentico“, un pezzo coraggioso, non una semplice canzone d’amore ma qualcosa di molto più profondo. Non sempre veniamo educati all’accettazione del passato, e pare essere proprio questo il proposito del testo della canzone scritta da Kekko Silvestre e la sua band. La loro è una canzone carica di speranza, emozione e romanticismo, pronta a conquistare il pubblico italiano grazie a parole che arrivano dritte al cuore.

Significato testo Non ti dimentico di Modà: il messaggio della canzone

Sanremo 2025 è il festival delle canzoni d’amore. Tanti artisti portano sul palco veri e propri inni alla forza di amare, e tra questi ci sono anche i Modà con il testo “Non ti dimenticherò“, canzone che non si discosta troppo dai loro precedenti capolavori. Del resto, si tratta di uno dei gruppi che ha fatto da colonna sonora a centinaia, anzi migliaia di ragazzini innamorati. Insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare!

Il testo “Non ti dimenticherò” dei Modà non sarà assolutamente una di quelle canzonette d’amore “banali” e dal testo scontato. Anzi, dimenticatevi un testo smielato ma immergetevi in un pezzo in pieno stile sanremese capace di emozionare grandi e piccini. La loro performance segna anche un ritorno in grande stile dei Modà, dopo che Francesco Silvestre – cantante del gruppo – si era assentato per un certo periodo. Il celebre Kekko ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dai palchi.

Passiamo subito a scoprire il significato testo Non ti dimentico dei Modà, che hanno scritto un pezzo potente capace di arrivare dritto al cuore. Come ha dichiarato Kekko in un’intervista al Corriere della sera, il suo obiettivo è quello di far innamorare il pubblico. “Sembravi una canzone che mi squarciava il petto / Un quadro di Kandinsky dove immaginarmi tutto“, scrivono i Modà nella loro canzone. Un testo che parte raccontando di una storia finita, dove il protagonista viene investito di ricordi e rimpianti.

Ad un certo punto, però, la rivalsa: “Ma è l’ora del ritorno“, si legge nel testo “Non ti dimenticherò”, dando inizio alla parte più travolgente della canzone, in cui il protagonista si rassegna e inizia a vivere superando quel ricordo, ma senza mai dimenticarsene. “Forse è vero siamo fatti tutti e due per qualcun altro / Ma io no non ti dimentico“. Il il significato testo Non ti dimentico dei Modà insegna ad andare avanti senza dover per forza cancellare il ricordo della persona che abbiamo amato, ma anzi, farne tesoro ed essere razionali: se non è andata vuol dire che non doveva andare.