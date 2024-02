Significato Testo “Pazza” di Loredana Bertè/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Loredana Bertè risalirà sul palco del Festival di Sanremo 2024 questa sera con la canzone “Pazza“, il cui testo le ha permesso di ottenere nelle prima serata il favore della sala stampa, mentre questa sera spetterà al pubblico esprimersi. La canzone sembra essere una sorta di racconto autobiografico, da parte di una persona che da sempre si sente dare della pazza ma che è consapevole dell’unicità del proprio carattere, che si rivela un prezioso tesoro da difendere.

Loredana Bertè a Sanremo 2024 con "Pazza", il video/ Standing ovation e vola in prima posizione

“È un pezzo un po’ autobiografico“, ha spiegato la stessa Loredana Bertè parlando del testo di “Pazza”, con cui partecipa a Sanremo 2024, “parla di me, che di solito mi odio abbastanza, ma in questo momento mi amo, mi amo disperatamente“. Un grido “nel segno della consapevolezza di essere sempre se stessi“, ma anche un brano al 100% marchiato Bertè, con l’impronta ormai famosissima della cantante che emerge in ogni aspetto della canzone. Il testo di “Pazza”, infatti, presenta tutti gli elementi ai quali Loredana Bertè ha abituato i suoi fan negli anni, evidenti anche nell’arrangiamento e nella melodia.

LOREDANA BERTE' CON 'PAZZA' A SANREMO 2024/ Sbaglia, dimentica le parole ma ottiene standing ovation

“PAZZA”, ANALISI E SIGNIFICATO TESTO CANZONE LOREDANA BERTÈ A SANREMO 2024

Insomma, dall’analisi del testo di “Pazza”, con cui Loredana Bertè si presenta sul palco del Festival di Sanremo 2024, emerge chiaramente il significato che la cantante con i capelli azzurri ci ha voluto inserire dentro. Ne risulta un disegno variopinto e colorato, un grido liberatorio di chi non si è mai voluto far incastrare dentro a preconcetti e consuetudini, che ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio inno alla libertà.

Loredana Bertè con il testo di “Pazza” vuole, insomma, dimostrare a tutti la sua intenzione di rimanere fedele a se stessa, a quello che in moltissimi hanno sempre visto come un personaggio, ma che è la libertà espressiva massima dell’artista. Una fedeltà che, invece, accusa apertamente il testo, non si vede in coloro che sono sempre pronti a dare dei pazzi agli altri.

TESTO "PAZZA", CANZONE LOREDANA BERTÈ/ Analisi e significato, Sanremo 2024: la libertà di essere se stessi

© RIPRODUZIONE RISERVATA