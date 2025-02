Significato testo Pelle diamante e esibizione prima serata

Ieri sera Marcella Bella ha fatto ritorno sul palco dell’Ariston, presentando la sua canzone Pelle diamante. L’artista siciliana si è lasciata andare a una delle sue performance coinvolgenti e ricche di musica e ritmo, unendo tradizione e modernità, con Marcella che in qualche modo è sempre stata una visionaria, anticipando i tempi e proponendo sempre canzoni ritmate. Test superato dall’artista siciliana, applaudita anche sui social

Marcella Bella, chi è il marito Mario Merello?/ “Colpo di fulmine. Mina mi telefonò e mi disse che…”

“Pelle diamante” testo canzone Marcella Bella a Sanremo 2025

Marcella Bella in gara a Sanremo 2025 con il testo della canzone Pelle Diamante, un brano con un testo ricco di significato e che vuole essere un messaggio rivolto a tutte le donne. Come ha affermato la stessa cantante infatti, il suo è un chiaro “inno femminista“, che invita a restare forti ed indipendenti, costruendosi una corazza contro le difficoltà, che sia dura e resistente come un diamante. Marcella Bella che da sempre è attenta al tema dei diritti delle donne ha scelto questa volta di parlarne proprio sul palco di Sanremo 2025, proponendosi come modello di resilienza e descrivendosi nelle frasi rivendicando la propria autodeterminazione.

Marcella Bella con Pelle diamante a Sanremo 2025/ "Ha già vinto il Festival!", i fan si inchinano ma...

In una intervista a Raiplay, rilasciata in occasione della presentazione dei concorrenti di Sanremo 2025, aveva parlato proprio della volontà di parlare con il testo della sua canzone dell’universo femminile e di come è cambiato nel corso del tempo, affermando: “Il testo Pelle diamante è dedicata alle donne di oggi, che sanno come farsi valere, sanno cosa vogliono e lottano per ottenerlo“.

Analisi e significato testo Pelle diamante, la canzone di Marcella Bella a Sanremo 2025: manifesto dell’indipendenza femminile

Il testo Pelle diamante di Marcella Bella è una canzone nata come un “manifesto femminista” che invita tutte le donne a credere in loro stesse lottando per i propri diritti senza svendersi nelle relazioni per cui non vale la pena di lottare. Per lanciare questo messaggio la cantante parla in prima persona nel testo “Pelle diamante”, con frasi significative nelle quali si descrive come una persona forte e determinata “La mia più grande fan sono io, forte, tosta“. Dalle parole emerge una figura che, anche nei rapporti con gli uomini, riconosce e sa cosa vuole e non accetta critiche, ma “solo complimenti” perché già conosce i propri difetti.

Marcella Bella, chi è: "Torno a Sanremo perchè voglio piacere ai giovani"/ "Nella vita ho lottato sempre"

Oltre alla grande forza, costruita nel corso del tempo per aver resistito ai cambiamenti e alle delusioni c’è anche un aspetto più delicato e forse anche sorprendente, che è quello del cuore. Un lato che solo chi ama può scoprire , come se fosse “l’altra faccia della luna” che c’è ma non viene mostrata. Il paragone con il diamante evoca proprio questo, un materiale che, come aveva detto la stessa artista: “la pietra più dura che esista, ma allo stesso tempo è anche la più preziosa e luminosa“.