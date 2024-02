Significato Testo “Ricominciamo tutto” di Negramaro/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Negramaro, il testo di “Ricominciamo tutto” a Sanremo 2024 rivela…

Il testo di “Ricominciamo tutto”, la canzone dei Negramaro al Festival di Sanremo 2024, è un brano d’amore dalle sonorità rock! La band capitanata da Giuliano Sangiorgi è tornata in gara a 19 anni dalla prima ed unica partecipazione al Festival con una canzone che è un sunto dei loro quasi 20 anni di carriera. Nata dalla penna magica di Giuliano Sangiorgi che ha preso spunto ed ispirazione dalle donne della sua vita: la compagna Ilaria e sua figlia Stella. Proprio guardando loro due, Sangiorgi ha capito quanto sia importante nella vita “ricominciare” sempre daccapo quando le cose vanno male lasciando da parte i momenti bui, il cinismo e i rancori. La forza di ricominciare ha fatto nascere questa potente ballad rock in cui la voce di Giuliano Sangiorgi fa il resto portando l’ascoltare dal mare al cielo trasportandolo in un viaggio emozionante.

TESTO 'RICOMINCIAMO TUTTO', CANZONE NEGRAMARO/ Analisi e significato, Sanremo 2024: amore e rinascita

Il brano parla di un rapporto d’amore in crisi, ma del desiderio e della volontà di recuperare perchè mettendo da parte l’orgoglio nella vita è possibile riprovarci e “ricominciare tutto”. Una canzone in pieno stile Negramaro che ai microfoni di RaiPlay hanno raccontato: “qualcuno ha detto che è metal, ma se la ascolti al contrario è una tarantella. Il genere è Negramaro, non ci sono mai interessati i generi, ma senz’altro c’è il rock che per noi è un’attitudine”.

NEGRAMARO, "RICOMINCIAMO TUTTO" A SANREMO 2024/ Il ritorno emoziona i fan della band!

Testo “Ricominciamo tutto”, canzone Negramaro a Sanremo 2024: l’analisi e il significato di un brano rock d’amore!

Nel testo di “Ricominciamo tutto“, la canzone dei Negramaro in gara a Sanremo 2024 non mancano le citazioni. “Eravamo una canzone di Battisti all’alba, Anche senza “bionde trecce”: Dio, quanto sei bella?!” – canta Giuliano Sangiorgi citando l’indimenticabile Lucio Battisti, uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Nel testo, infatti, è possibile individuare anche dei riferimenti a “Io vorrei non vorrei ma se vuoi” e a “La canzone del sole” sempre di Lucio Battisti. Non solo, Sangiorgi ha anche confessato che il brano strizza l’occhio ad una vecchia poesia di Pablo Neruda che sottolinea l’importanza di non restare sempre uguale a se stessi, ma di reinventarsi ogni giorno.

Lele Spedicato, malattia e la moglie Clio Evans/ "Non ho paura a dire che..."

La band, ai microfoni di RaiPlay, parlando del brano ha aggiunto: “ricominciare tutto vuol dire distruggere i pregiudizi del passato, la vera libertà di ricominciare ogni volta è non essere vincolati al passato. Questa canzone è alla Negramaro, credo che sia un pò la sintesi dei nostri mondi. E’ come se partisse da un “Solo per te” al piano e finisse nel mondo dance di “Nuvole e lenzuola”. E’ Negramaro. I nostri 20 anni in ricominciamo tutto””.











© RIPRODUZIONE RISERVATA