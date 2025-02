Testo Tu con chi fai l’amore di The Kolors: ecco l’esibizione!

Per la terza volta i The Kolors calcano il palco di Sanremo 2025. Dopo aver preso parte al concorso musicale più importante d’Italia nel 2018 e poi nel 2024, ecco che anche nel 2025 la band di Napoli ha scelto di partecipare, questa volta con un brano dal titolo “Tu con chi fai l’amore”. Dopo esserci goduti la loro esibizione, scopriamo qualcosa in più sul significato del testo.

Significato testo di The Kolors: una canzone leggera

A Sanremo 2025 i The Kolors hanno scelto di portare un testo nel loro stile, dal titolo “Tu con chi fai l’amore”. Si tratta di un brano che la band ha scritto per raccontare uno spaccato di vita di gioventù. “È il nostro modo per celebrare i momenti in cui vince l’istinto e non i ragionamenti. Come quelle serate in cui non vuoi uscire, poi gli amici ti convincono e diventa la serata più bella della tua vita” ha raccontato Stash, il frontman della band. Dunque, i temi ricorrenti nel brano sono quelli del divertimento, della passione e perché no, anche dell’innamoramento, quello tipico di quando si viene rapiti da un paio di occhi e ci sembra di non poterne più fare a meno.

Significato testo Tu con chi fai l’amore di The Kolors: l’analisi

Nel testo dei The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, la canzone parla di un incontro che fa perdere la testa al protagonista, che incontra un grande paio di occhi neri e perde la rotta, seguendo solamente quella “stella che lascia una scia”. Nasce così un grande desiderio, tra i due protagonisti e non soltanto. “Mi piaci un minimo, mi aspetti a Mykonos” recita il testo dei The Kolors scritto per Sanremo 2025. Questa passione si trasforma poi anche in qualcosa di fisico che si evince proprio dallo stesso titolo del testo, “Tu con chi fai l’amore”. Le emozioni, con il passare dei giorni, si trasformano in un sentimento che va anche oltre la semplice passione, tanto che il protagonista non nasconde che si sta innamorando. E mentre quei sentimenti crescono confusamente, ci si lascia andare a quelle serate magiche e spensierate che vengono raccontate nel nel testo della canzone.