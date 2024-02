Significato Testo “Tuta gold” di Mahmood/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

“TUTA GOLD”, COSA RACCONTA IL TESTO CANZONE MAHMOOD A SANREMO 2024

Mahmood salirà questa sera sul palco del Festival di Sanremo 2024 con la sua “Tuta gold“, un testo scritto dal cantante milanese con Catitti ed Ettorre, il cui significato ripercorre i ricordi di infanzia si un adolescente. Per il cantante si tratta della terza partecipazione in qualità concorrente alla kermesse musicale, dove punta probabilmente a replicare il successo riscosso nelle altre due edizioni, in cui è arrivato primo.

“Il protagonista“, ha spiegato Mahmood parlando del testo di “Tuta gold” con cui partecipa a Sanremo 2024, “è un ragazzo che inizia a guardarsi indietro, che ripensa alla sua vita fino a quel momento. Si trova fuori dalla tenda di un rave party e lì riflette sulla sua adolescenza, su cosa l’ha ferito nel passato e come questo l’abbia reso più forte“. La tuta richiama nel titolo, invece, vuole essere sia un rimando alla comodità nell’indossarla, che diventa una “Tuta gold”, ha spiegato Mahmood, quando assume anche “un grande significato: nel posto più comune e nel capo più semplice di tutti si può trovare qualcosa di speciale“.

“TUTA GOLD”, ANALISI E SIGNIFICATO TESTO CANZONE MAHMOOD A SANREMO 2024

Dall’analisi del significato del testo di “Tuta gold”, con cui Mahmood partecipa al Festival di Sanremo 2024, emergono chiaramente tutti i riferimenti alla tipica realtà suburbana delle grandi capitali, in questo caso Budapest, fatta di droghe usate ed abusate, cellulari ‘usa e getta’, “storie di gente” di cui non si può dire il nome, perché “l’amico tuo è in prigione“, ma anche di zucchero (rimando alla cocaina, ma forse anche all’eroina).

Così, il testo di “Tuta gold” di Mahmood, e qui si arriva al reale significato della canzone, procede di ricordo in ricordo, di racconto in racconto, arrivando a descrivere una vita di sconfitti, fatta di ansi, frustrazioni e delusioni di un ragazzo che, tuttavia, è riuscito attraverso il dolore a diventare più forte. Nel testo di “Tuta gold”, inoltre, torna ancora una volta la figura del padre cara a Mahmood e già inserita nella prima hit sanremese, “Soldi”, che se prima voleva “solo soldi“, ora chiede “di cambiare cognome“.

