Significato Testo “Tutto qui” di Gazzelle/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

“TUTTO QUI”, TESTO CANZONE GAZZELLE A SANREMO 2024 IMPRONTATO SULL’AMORE

Gazzelle ha debuttato al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Tutto qui“, testo inedito con un significato profondo, che ripercorre una storia d’amore con sonorità nuove e certamente non in linea con i classici pezzi sanremesi, un tempo necessari per vincere alla kermesse musicale. Per l’artista originario di Roma (cresciuto nel rione Prati), classe 1989, è la prima esibizione sul palco dell’Ariston, dove arriva con il favore dei giovani appassionati della scena indie pop italiana, nella quale è tra i cantanti più accreditati.

Parlando di “Tutto qui”, Gazzelle ai microfoni di Rai Radio 2 ha descritto il testo come improntato sull’amore, ma anche “su tante cose, persone che non ci sono più e nostalgia per tutta la vita che non ho vissuto“. La sua è una canzone con “un ritornello con dei guizzi melodici semplici, che trasportano in un mondo magico. Una canzone d’amore ambigua, aperta e sexy, da ascoltare con gli occhi chiusi per lasciarsi trasportare dal flusso di immagini un po’ surreal“.

“TUTTO QUI”, ANALISI E SIGNIFICATO TESTO CANZONE GAZZELLE A SANREMO 2024

Dall’analisi del testo di “Tutto qui”, la canzone con cui Gazzelle si presenta al Festival di Sanremo 2024, emerge chiaramente il significato del messaggio d’amore che include al suo interno, ma con l’incertezza tipica di quelle relazioni appena nate e che rimangono sospese in quel limbo in cui tutto sempre possibile. Un amore, però, non necessariamente passionale, ma anzi calmo e riflessivo, che vuole concedersi un momento per “guardare il soffitto con te, stesi sul letto con il raffreddore“.

Il testo di “Tutto qui” di Gazzella, ad un’analisi più attenta, sembra nascondere anche al suo interno un qualche messaggio autobiografico. La storia d’amore, infatti, è ambientata a Roma, precisamente nel Nord della capitale, luogo che torna spesso nei testi di Flavio Bruno Pardini. Dietro alle parole di “Tutto qui”, oltre alla firma di Gazzelle, si celano anche il nome del produttore discografico Federico Nardelli.











