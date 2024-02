Significato Testo “Un ragazzo una ragazza” di The Kolors/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

“UN RAGAZZO UNA RAGAZZA”, COSA RACCONTA IL TESTO CANZONE THE KOLORS A SANREMO 2024

I The Kolors, saliranno questa sera per la seconda volta sul palco del Festival di Sanremo 2024, con la canzone “Un ragazzo una ragazza“, testo che al suo interno nasconde un significato piuttosto semplice, ma anche magistralmente espresso dai tre musicisti sul prestigioso palco dell’Ariston. Per loro, tra l’altro, è la seconda partecipazione alla kermesse musicale, dopo l’edizione del 2018 in cui arrivarono noni con “Frida (mai, mai, mai)”, prima loro canzone completamente in lingua italiana.

Tornando al testo di “Un ragazzo una ragazza” con cui i The Kolors partecipano a Sanremo 2024, la band ne ha parlato come di “una fotografia urbana di quella che è una relazione“. Nella canzone si mischiano sonorità funk e disco music, con un ritornello che potrebbe facilmente diventare una hit estiva, come peraltro “Italodisco” che li ha portati, a tutti gli effetti, sul palco dell’Ariston con oltre 90 milioni di streaming online. La potenzialità del testo di “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors è anche veicolata dalle gestualità che Stash, già nella prima serata, ha avuto durante l’esibizione. “Il sogno“, hanno sintetizzato, “di far arrivare il pop a tutti“.

“UN RAGAZZO UNA RAGAZZA”, ANALISI E SIGNIFICATO TESTO CANZONE THE KOLORS A SANREMO 2024

Dall’analisi del testo di “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors, in gara al Festival di Sanremo 2024, emerge, appunto, il significato espresso dalla stessa band in conferenza stampa. L’idea, hanno raccontato, è nata quando hanno assistito ad un fugace momento alla Stazione Centrale di Milano tra due ragazzi, nel quale uno dei due tentava un approccio, che non si sa se abbia condotto veramente a qualcosa.

“Un ragazzo/Incontra una ragazza“, cantano i The Kolors sul palco di Sanremo 2024, “la notte poi non passa/La notte se ne va/Un ragazzo/Incontra una ragazza/Le labbra sulle labbra/Poi che succederà“, con un finale sospeso che nasconde il significato della canzone, ovvero il godere di quei piccoli e fugaci momenti, fatti anche di paure e timori, in cui si interagisce per la prima volta con quello che potrebbe diventare l’amore di una vita.

