SIGNIFICATO TESTO “VAI!” DI ALFA/ Analisi e frasi più importanti: un ‘inno’ alla voglia di rivalsa

“Vai”, TESTO CANZONE ALFA, SECONDA SERATA SANREMO 2024

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ci porta nuovamente nel mondo di Alfa con la canzone “Vai!”. Il testo merita più di un’analisi vista la ricchezza di spunti accompagnati da un sound quasi estivo. Il messaggio di fondo è grintoso, carico: un monito per chi teme di non poter raggiungere i propri obiettivi o sogni. “Non guardare indietro mai/ e Vai!”.

Alfa ha già raccontato in recenti interviste come il brano sia nato proprio per un’esperienza vissuta sulla propria pelle. Un momento di smarrimento, con pochi punti di riferimento; le delusioni sono però servite da stimolo non solo per realizzarsi e puntare al proprio sogno ma soprattutto per dare vita a “Vai!”. Il significato del testo merita dunque un plauso, sia per stile che per contenuti. (agg. Valerio Beck)

Qual ‘è il messaggio dietro al testo “Vai!” di Alfa? Ecco la nostra analisi sul significato della canzone

Alfa, giovanissimo rapper e cantautore genovese partecipa al festival di Sanremo 2024 con il brano “Vai!” che suona come una sorta di inno motivazionale, con alcune citazioni epiche, nel quale si capisce che l’intenzione è quella di evocare immagini di libertà e del bisogno di guardare sempre avanti senza farsi frenare dal passato. Dall’analisi del testo “Vai!” emerge un significato quasi filosofico seppure con sfumature tipiche della spensieratezza giovanile, nell’invito del cantante Alfa a proseguire nel rincorrere i propri sogni, non voltarsi indietro e soprattutto non farsi fermare dalle cadute.

Durante la performance sul palco, è emersa anche la grande emozione dell’artista nel confrontarsi con il grande pubblico dell’Ariston, tanto che dopo la gaffe alla fine dell’esibizione, nel regalare i fiori alla contrabbassista chiamandola però violinista, ha ammesso candidamente di essere molto agitato. La fragilità dell’emozione però ha contribuito anche a sottolineare il significato introspettivo del suo testo della canzone “Vai!” nel quale si ripete “vai, vai” come un mantra che aiuta a concentrarsi e raggiungere l’obiettivo senza distrazioni.

Testo “Vai” di Alfa, Sanremo 2024: analisi e significato della canzone, un inno motivazionale

Il giovanissimo Alfa, probabilmente sarà ricordato nella storia di Sanremo per il gesto post esibizione, tuttavia non è passato inosservato alla critica il significato profondo del testo della sua canzone. Specialmente per la citazione mitologica del racconto di Icaro: “punta al sole ma non come Icaro“, nel senso che nella vita bisogna seguire un obiettivo e puntare in alto ma senza false illusioni che possono riportare alla realtà troppo bruscamente.

La spensieratezza, che dovrebbe essere una caratteristica tipica dell’età del cantante, viene evocata più volte, sottolineando anche la voglia di vivere e di ridere, ma anche di piangere e vedere a cosa porta tutto questo, quando “solo il cielo è il limite“. Senza perdere di vista il concetto di “destino” che ognuno può creare come vuole, prendendo tutto ciò che viene, senza farsi bloccare dal passato ed avendo ben chiari gli orizzonti anche se lontani.

