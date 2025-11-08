Signora Coriandoli brilla a Ballando con le stelle: chi è la compagna di Maurizio Ferrini che ha salvato la sua vita

Maurizio Ferrini, conosciuto da tutti come la mitica Signora Coriandoli, sta brillando in questi mesi grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2025. Una partecipazione che lo ha riportato sotto i riflettori, dopo aver affrontato degli anni difficili. Ma, andiamo a conoscere meglio il comico. Nato a Cesena nel 1953, ha conquistato il pubblico negli anni ’80 e ’90, partecipando a diversi programmi televisivi. Tuttavia, Ferrini non è riuscita a gestire bene quel successo, arrivando ad avere gravi problemi dal punto di vista economico.

In diverse interviste, infatti, ha raccontato di aver perso quasi tutto, arrivando a un passo dal chiedere l’elemosina. Ad aiutarlo ad uscire da quella situazione è arrivata poi la compagna Sara Guglielmi, con la quale anche lavora. Da lì, piano piano, è tornato a lavorare nel mondo dello spettacolo, diventando ospite fisso a Che Tempo Che Fa e, adesso, diventando uno dei concorrenti della 20esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci.

Signora Coriandoli: chi è la compagna di Maurizio Ferrini

Sara Guglielmi è entrata nella vita di Maurizio Ferrini nel 2017, proprio quando l’attore stava attraversando uno dei momenti più difficili della sua carriera e, da allora, non si sono più separati. Ferrini non ha mai nascosto quanto le sia grato, tanto da dire che gli ha letteralmente salvato la vita. E, dopo il suo ruolo nel cast fisso di Che Tempo Che Fa, adesso il comico è tornato a brillare anche su Rai 1, diventando uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.