Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale pronta a ballare nella terza puntata di Ballando con le Stelle: ancora un siparietto?

Doveva essere la concorrente ironica di Ballando con le Stelle, quella in grado di far ridere e intrattenere, facendo alzare lo share con le sue battute e il suo stile pungente. E invece si sta rivelando anche tanto altro. Di certo la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale non vincerà lo show di Milly Carlucci ma certamente si ritaglierà un posto da protagonista nello show, come sta già facendo. La Signora Coriandoli ha scelto di mettersi in gioco, con il mitico Maurizio Ferrini che nonostante le tante avventure in carriera non è mai domo. Ad accompagnare la casalinga emiliana che da tantissimi anni porta in scena e in tv, è Simone Di Pasquale, lo straordinario ballerino che dopo diversi anni passati a fare l’opinionista del programma, dando il suo parere anche tecnico, ha scelto di tornare in pista.

Come dicevamo, Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale non hanno di certo l’ambizione di vincere Ballando con le Stelle ma nonostante questo i due sembrano piacere al pubblico e perché no, anche alla giuria, nonostante i balli non siano di certo (e innegabilmente) tra i più piacevoli esteticamente. Ma la Signora Coriandoli compensa in simpatia, acume e bravura in tantissimi altri contesti.

Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale: fin dove arriveranno a Ballando con le Stelle?

Questa sera, in occasione della terza puntata di Ballando con le Stelle, la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale tornerà a ballare sul palco di Milly Carlucci, pronta a far ridere la giuria, che nelle precedenti puntate non ha penalizzato neanche troppo la coppia con i punteggi. Di certo a lungo andare i voti dovranno iniziare a essere più onesti e meno “simbolici”, dunque bando alle sufficienze se non meritate. Chissà che già da stasera non si entri nel vivo del gioco, aumentando dunque il livello e abbassando dunque i giudizi.