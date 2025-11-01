Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle, tra i protagonisti che stanno dando spettacolo (nel bene e nel male), c’è anche la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale. Il personaggio, interpretato da Maurizio Ferrini, che è in scena ormai da quasi quarant’anni, ha scelto di prendere parte allo show di Milly Carlucci.

Di sicuro la Signora Coriandoli non ha l’ambizione di vincere il programma, anzi, fino a questo momento è risultata sempre tra le ultime in classifica. La sua partecipazione, infatti, ha lo scopo di far divertire il pubblico, ma allo stesso tempo non manca da parte di Ferrini l’impegno necessario per fare una figura quantomeno dignitosa.

Fino a questo momento però, dicevamo, la Signora Coriandoli non è riuscita a brillare, anzi, è a rischio eliminazione. Nella puntata di questa sera, la concorrente si giocherà il proseguimento nel reality show sfidandosi con Beppe Convertini. I due sono finiti allo spareggio e questa sera solamente una coppia andrà avanti, mentre l’altra dovrà abbandonare il programma di Milly Carlucci.

Qualche giorno fa, a Leggo, la Signora Coriandoli, o meglio, Maurizio Ferrini, ha rivelato quanto importante sia per lei questa avventura: “Io ballavo già da ragazzo, ma in modo un po’ anarchico, senza seguire i passi. Mantenere la Signora Coriandoli per ore e ore non è uno scherzo.

È una sfida”. Dunque, Maurizio ha scelto di prendere parte allo show per divertirsi e in un certo senso anche per sfidare se stesso: un’avventura che fino a questo momento lo sta facendo divertire molto, nonostante sia particolarmente impegnativa.

Nella puntata di stasera vedremo se Maurizio Ferrini, o meglio, la Signora Coriandoli, riuscirà ad andare avanti nel programma di Milly Carlucci. La concorrente sfiderà Beppe Convertini per rimanere in gara.