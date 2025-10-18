La Signora Coriandoli in coppia con Simone Di Pasquale mette in atto una delle coppie senza dubbio più particolari a Ballando con le Stelle.

La coppia composta dalla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale è una delle più particolari della trasmissione Ballando con le Stelle 2025, programma che andrà in onda sabato 18 Ottobre 2025. I due hanno creato molto scalpore e c’è sempre molta curiosità riguardo cosa metteranno in atto alla prossima puntata.

Va sottolineato, per chi magari non lo sa, che la Signora Emma Coriandoli è un personaggio interpretato dal comico Maurizio Ferrini che lo ha messo in atto in alcune trasmissioni televisive come Domenica In e Striscia La Notizia e che quest’anno ha deciso di portare sulla pista di Ballando con le Stelle.

Nell’ultima puntata della nota trasmissione Rai, la Signora Coriandoli ha ballato con Simone Di Pasquale in un interessante tango con i vari membri della giuria che hanno sottolineato i seppur piccoli progressi messi in atto dalla coppia e che comunque non gli ha tolto l’ultima posizione in classifica con i due che hanno totalizzato solo 25 punti. La coppia rischia anche oggi l’eliminazione, qualora i punteggi rimanessero invariati e, dunque, anche la posizione in classifica. E per cercare di risalire, la Signora Coriandoli ha attuato una strategia: quella di cercare di minare i rapporti tra coppie e concorrenti dietro le quinte. Ovviamente una strategia ironica, che Coriandoli però mette in opera ogni puntata.

Signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, simpatici siparietti con la Giuria di Ballando con le Stelle

La Signora Emma Coriandoli, nella scorsa puntata, ha danzato in un sensuale tango con Simone Di Pasquale e subito dopo la giuria ha scherzato, in particolare sull’outfit della Signora, apparso piuttosto audace e che ha fatto sorridere sia Milly Carlucci che tutti i membri della giuria. Il primo a commentare la prova , ovviamente sempre con tono scherzoso è il giornalista Ivan Zazzaroni:

“Questa sera hai messo in mostra un outfit molto sexy, mostrando una sensualità di una piadina, ma fare peggio delle altre volte era impossibile e quindi questa è la cosa migliore, la miglior performance che hai fatto” riferendosi alla prova della coppia con Simone che resta al gioco ed i due che scherzano su una presunta gelosia della moglie del ballerino. Anche Fabio della giuria prosegue:

“Il vestito lascia poco all’immaginazione, le altre sono invidiose”, e la Signora Coriandoli risponde: “C’è un complotto” riferendosi appunto alla gelosia da parte delle altre donne. Infine Caroline è stata al gioco sottolineando: “Ho visto la passione dentro gli occhi, hai guardato Simone con passione. Miglior performance fatta quest’anno”. Tra i voti da sottolineare il 2 di Mariotto.