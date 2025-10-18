La Signora Coriandoli ha ricevuto nuove e dure critiche a Ballando con le stelle 2025 dopo la sua nuova performance in pista

La Signora Coriandoli è tornata in pista a Ballando con le stelle 2025 con un’esibizione più movimentata, libera, che però non è andata nel migliore dei modi. La giuria l’ha infatti demolita, in particolar modo Ivan Zazzaroni, che non solo ha criticato la performance, ma ha anche notato un peggioramento rispetto alle sue precedenti performance.

“Io ti trovo incredibile, perché sei riuscita a peggiorare!”, ha esordito Zazzaroni, spiazzando la Signora Coriandoli. Ma non si è fermato qui, e ha anzi aggiunto: “Sei riuscita a rovinare Simone che ha fatto La febbre del sabato sera a teatro, e io guardavo solo Simone ad un certo punto perché non ne potevo più!”. Duro e diretto Zazzaroni, che ha poi lasciato la parola a Carolyn Smith.

Signora Coriandoli, fioccano critiche a Ballando con le stelle 2025, Mariotto: “Questo non è ballo!”

La presidentessa di giuria si è tenuta sull’aspetto tecnico del ballo, dichiarando: “La tecnica era molto libera, così come i passi, però c’è una figura che hai fatto bene… Hai mancato troppi momenti giusti, devi lavorare di più. Sei divertente.” Selvaggia Lucarelli ha invece commentato la parte comica della Signora Coriandoli, che scherza sulla possibilità di boicottare i rivali: “Mi piacciono le sue trame perfide e malvagie, mi rispecchio molto”, ha ammesso. Infine a chiudere è stato Mariotto, con una chiusa d’effetto: “Il ballo? Quale ballo? Sei andata avanti e dietro e hai mosso un po’ le mani. Fa ridere e basta, non è una gara di ballo.”