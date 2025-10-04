La Signora Coriandoli e coach Simone di Pasquale rischiano già l'eliminazione a Ballando con le Stelle? Il debutto è stato un flop ma...

La Signora Coriandoli e Simone di Pasquale in cerca di riscatto a Ballando con le Stelle dopo il flop all’esordio

La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale rischiano già l’eliminazione a Ballando con le Stelle 2025? Ripensando alla prima puntata, la risposta sembra quasi scontata. Un esito già scritto per la coppia in gara nel talent di Milly Carlucci, anche se le sorprese in pista non si possono mai escludere. E, quindi, la storia può ancora essere riscritta. Maurizio Ferrini, ovvero l’anima della Signora Emma Coriandoli, è in gara per portare colore, leggerezza, gag e provocazioni.

Sara Guglielmi, compagna di Maurizio Ferrini: "Viviamo un amore spirituale"/ "Progetti importanti"

Con l’aiuto di Simone Di Pasquale potrebbe inventarsi qualcosa per catalizzare l’attenzione e, soprattutto, l’approvazione di giuria e pubblico. La prima puntata, però, è stata un vero e proprio disastro. Al di là della vivacità della Signora Coriandoli, sulla pista da ballo si è visto poco o nulla. Non gli si chiede certo di stupire con tecnicismi, ma la classifica rischia di pesare già da questa sera sul simpatico personaggio televisivo.

Signora Coriandoli, esordio tragico a Ballando con le stelle: "Terribile, orrido"/ Distrutta dalla giuria

Ballando con le Stelle 2025, la Signora Coriandoli e Simone di Pasquale non convincono la giuria

Cosa aspettarci allora dalla coppia formata dalla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale? Dopo la mazurka del debutto, Ferrini cerca insieme al suo maestro un’idea vincente per sorprendere la giuria, senza eccessi né coreografie troppo complesse. Di sicuro, per invertire la rotta serve qualcosa di diverso, oltre ai siparietti con la giuria che comunque hanno regalato una buona dose di intrattenimento nella prima puntata.

Sara Guglielmi, chi è la compagna di Maurizio Ferrini/ Lui: "Non siamo una vera coppia, ma..."

“Cerco il parametro dell’orrido e nella sua esibizione l’ho trovato”, aveva commentato Selvaggia Lucarelli dopo la loro performance. Bocciatura totale anche da Guillermo Mariotto e seconda puntata che si preannuncia in salita per la coppia. Abbiamo già trovato i primi candidati all’eliminazione?