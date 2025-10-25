La Signora Coriandoli punta sull'ironia per evitare l'eliminazione a Ballando con le Stelle 2025, basterà? La nuova coreografia con Simone Di Pasquale...

La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale ce la stanno mettendo davvero tutta a Ballando con le Stelle, ma i limiti tecnici della concorrente ovviamente hanno un loro peso. Con simpatia, inventiva ed ironia, Maurizio Ferrini sta cercando di prolungare l’avventura del suo personaggio, ma ora il rischio eliminazione si fa sempre più concreto. Dopo una manciata di puntate, infatti, la coppia fatica a progredire ed è una delle maggiori indiziate all’eliminazione, insieme ovviamente a Beppe Convertini, ma anche Marcella Bella.

Per il web la resa dei conti è arrivata, ne va della credibilità della gara. Dunque, ci godremo ancora qualche risata con la Signora Coriandoli o siamo davvero giunti all’ultima fermata di quest’avventura televisiva? Dal canto suo la simpatica concorrente, in una intervista a Leggo, ha espresso grande entusiasmo per il suo percorso nel talent di Milly e ha dato l’impressione di non voler arrendersi al suo destino.

Ballando con le Stelle, La Signora Coriandoli e Simone di Pasquale ad un bivio: rischiano l’eliminazione?

“Ballando con le Stelle è la cosa migliore che potessi fare, la consiglio a tutti […] È faticoso, certo, ma l’avevo messo in conto”, ha detto la Signora Coriandoli. Mantenere il personaggio per una lunga diretta televisiva non è affatto facile per il buon Maurizio Ferrini, il quale però non vuole assolutamente alzare bandiera bianca. “Non è uno scherzo anzi è un mezzo incubo! Tutti si cambiano e si asciugano, io no. È una sfida”, ha detto l’attore.

Il rischio eliminazione non preoccupa il comico, forse perché è convinto di poter prolungare ancora la sua avventura a Ballando con le Stelle. D’altronde l’ironia della Signora Coriandoli, fino a questo momento, è stata decisiva. “E’ un personaggio che ha ironia e questo salva sempre”, ha detto fiducioso alla vigilia della puntata di stasera. Ora però è il momento di rimboccarsi le maniche e tornare in pista…