I prossimi eliminati da Ballando con le stelle saranno la Signora Coriandoli e il suo maestro Simone Di Pasquale? Stasera lo spareggio

In ogni programma c’è la quota sorriso, così come a Tale e Quale Show c’è Carmen Di Pietro (e Insinna-Cirilli), e così come a Ballando con le stelle dove c’è la Signora Coriandoli (ovvero Maurizio Ferrini) dove in molti pensano che lo spazio dedicatole sia anche troppo. Che quella di stasera sia l’ultima puntata per lei?

Chi è Filippo Zara, nuovo ballerino di Nancy Brilli/ Età, fidanzata, vita privata

Infatti la puntata si aprirà con lo spareggio tra lei e Nancy Brilli: chi la spunterà? Chi invece dovrà seguire Beppe Convertini, che è stato il primo eliminato dell’edizione 2025 del dancing show di Rai1? Non ci sarà più la possibilità per l’anziana concorrente di ricevere la carta di Sara Di Vaira.

Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale prossimi eliminati da Ballando con le stelle?

Bisogna fare sempre molta attenzione quando determinati personaggi comici scendono in pista a Ballando con le stelle perché il rischio di cadere nella farsa è dietro l’angolo. Alcuni giudici hanno detto che la Signora Coriandoli fa ridere e basta, ma per tanti utenti sui social neanche quello. In un programma dove si balla bisognerebbe appunto stupire per quello quindi è davvero questione di poco prima che lei e Simone Di Pasquale salutino tutti quanti in attesa di un ripescaggio.

Marcella Bella e Chiquito ostacolati dalla giuria?/ Cosa devono fare per emergere a Ballando con le stelle

Nel frattempo la concorrente ha confessato che gli allenamenti sono duri, ma che li consiglia a tutti quanti e che non si divertiva così tanto dai tempi di Quelli della notte. Ciò che l’ha convinta a partecipare è senz’altro il divertimento che si prova. Per quanto riguarda la temibile giuria lei la affronta senza polemiche perché basta non prendere per oro colato tutto quello che dicono.