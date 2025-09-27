Esordio difficile per la Signora Coriandoli a Ballando con le stelle 2025: giuria severissima dopo la sua prima esibizione in pista

L’esordio della signora Emma Coriandoli a Ballando con le stelle 2025 non è dei migliori, almeno per la giuria. La prima esibizione in pista, su Rai 1, con Simone Di Pasquale, è su una mazurka, ma il risultato è, chiaramente, ancora molto debole per chi ha iniziato a ballare solo da pochi giorni. La Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini) ci mette tutta la sua simpatia, ma non basta. E infatti, i giudizi sono durissimi.

Il più duro è quello di Ivan Zazzaroni, secondo il quale la concorrente è stata “terribile”: “Trovo che questa sia una posizione troppo severa per Simone. – ha esordito il giudice su Di Pasquale. Poi alla Coriandoli – Le toglieranno la cittadinanza romagnola, l’ho trovata terribile!”. “Anch’io la trovo terribile, però complimenti per i capelli.” è stata la risposta, pronta e ironica, della concorrente.

Giuria severissima con la Signora Coriandoli: Ballando con le stelle 2025 inizia male

Guillermo Mariotto ha invece definito la concorrente: “Una Rossella Erra del nord”, mentre Carolyn Smith si è concentrata sulla parte tecnica della performance, dicendole: “Quando sei scesa giù dalle scale, le gambe devono essere sempre dentro e non fuori. È stata divertente, c’è da migliorare e anche il discorso del tempo. Deve lavorare tanto.” A concludere con i giudizi è stata la pungente Selvaggia Lucarelli: “Cercavo il parametro dell’orrido e al secondo ballo l’ho già trovato. Lei però mi è molto simpatica e lo terrò in considerazione.“, ha ammesso propositiva. Il punteggio finale per la Signora Coriandoli è stato un misero 12 punti.

