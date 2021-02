Signorini a Rosalinda: “La chiave di Giuliano? Fai i pacchi?”/ Lei “Non so”, Zenga…

Rosalinda Cannavò è l’eliminata di questa semifinale del Grande Fratello Vip. Prima, però, di perdere la battaglia al televoto con Stefania Orlando, per Rosalinda arriva il momento di una chiacchierata in solitaria con Alfonso Signorini. Il conduttore, d’altronde, non vede l’ora di stuzzicarla su un tema particolare: “Che fine ha fatto la chiave di Giuliano?” Rosalinda sorride e non cade nella provocazione, anzi risponde: “La chiave è con me e ovviamente le cose che ho lasciato in sospeso che dovrò affrontare occhi negli occhi perché sono una coraggiosa e non sfuggo, non lascio le cose così a metà. La chiave la userò anche per parlare perché le cose vanno affrontate occhi negli occhi.”

Rosalinda pronta ad incontrare l’ex Giuliano Condorelli

Dunque Rosalinda è pronta ad affrontare l’ex Giuliano Condorelli in un faccia a faccia. Non manca poi, da parte di Rosalinda, una battuta sulla sua ‘vecchia identità’ di Adua Del Vesco. Queste le sue parole: “Di Adua rimane comunque qualche pezzettino, perché Adua ha anche tante cose belle e quelle rimangono. Le cose brutte ho un po’ accantonato, ho un po’ voltato pagina e ho iniziato con questo nome, Rosalinda, che è quello che mi hanno dato i miei genitori e del quale vado ad oggi molto fiera”.



