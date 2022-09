Signorini: “Adriana Volpe fuori dal GF Vip? Non l’ha presa benissimo”/ “Non posso…”

Alfonso Signorini: ecco perchè ha scelto Orietta Berti

Alfonso Signorini ha puntato su Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste del Grande Fratello Vip 7. Una scelta che ha fatto discutere il popolo del web per la decisione di non confermare, contrariamente alla moglie di Paolo Bonolis, Adriana Volpe. Oggi, alla vigilia del ritorno in tv del reality show, Signorini, sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 14 luglio, spiega il motivo per cui ha scelto la Bruganelli e Orietta Berti.

“Non sarà per niente buona, nasconde una sottile vena di perfidia. Lei stessa mi ha detto: ‘Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi’. Non bisogna lasciarsi influenzare dal look colorato, dall’aria paciosa”, ha spiegato il conduttore del reality.

Signorini e la verità su Adriana Volpe

Se Orietta Berti è alla sua prima esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli ha deciso di tornare dopo l’avventura della scorsa stagione. Chi, invece, non è stata confermata è stata Adriana Volpe. Sulle pagine del settimanale Chi, parlando della scelta di confermare la moglie di Bonolis, Signorini ha detto: “Era già convinta di suo, non ho dovuto forzare la mano”.

Discorso diverso, invece, per Adriana Volpe: “Non posso dire di aver avuto lo stesso istinto con Adriana Volpe“, ha ammesso il conduttore che l’ha poi chiamata per offrirle di tornare nella casa come concorrente. “L’ho chiamata subito dopo per chiederle se le sarebbe piaciuto tornare nella Casa come concorrente, con la Bruganelli opinionista. Non l’ha presa benissimo. Mi dispiace molto”, ha concluso.

