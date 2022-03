Signorini affossa Delia: “Sei al Gf Vip grazie a Soleil”/ Mamma Wendy “Finalmente…”

Grande fratello vip 6, è di nuovo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge? Interviene Alfonso Signorini

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 in corso -prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5- e, intanto, Soleil Sorge torna a far parlare di sé nel gioco dopo la sua eliminazione dalla Casa. Tirata in ballo da Delia Duran con cui, dopo vari scontri, era riuscita a trovare un equilibrio, Soleil è stata difesa da Alfonso Signorini che ha ribattuto ad una frecciatina fatta dalla modella venezuelana all’indirizzo dell’influencer. Dopo la replica del conduttore, è anche intervenuto mamma Wendy Kay, sempre pronta a supportare la figlia.

In puntata, incalzata dal conduttore sul televoto che ha decretato l’eliminazione della nordamericana e la decretazione del terzo finalista del reality, Davide Silvestri, Delia ammette che avrebbe sostenuto l’attore e non la modella ( nonché ex rivale nel triangolo condiviso con il promesso sposo, Alex Belli). “Ti voglio ricordare Delia, poi ti lascio parlare, ti voglio ricordare che se tu sei in questo programma è merito di Soleil, non è merito tuo”, è la chiosa che Signorini avanza contro Delia, prendendo pubblicamente le “difese” della Sorge. Un intervento che viene in larga parte sostenuto non solo dal fedele fandom della nordamericana, ma anche dalla maggior parte del popolo del web, che in queste ore si palesa riconoscente del fatto che l’ex Uomini e donne abbia – nel bene e nel male – dato un importante contributo nell’intrattenimento del reality dei vipponi. E, a sostegno della causa sposata da Alfonso Signorini, di difesa per Soleil, ora arriva anche la madre della Sorge, che sferra una frecciatina a Delia Duran.

Wendy Kay difende Soleil Sorge da Delia Duran, al Grande fratello vip 6

Mentre Delia Duran si gode il trionfo della sua promessa di nozze che la vincola ad Alex Belli, dopo la chiusura del triangolo amoroso condiviso con Soleil Sorge al Grande fratello vip (chiusosi con la scelta dell’attore di tornare dalla promessa sposa senza rinunciare all’amore indissolubile con la “terza incomoda”), Wendy Kay supporta Alfonso Signorini lanciando a sua volta un nuovo attacco ai suoi danni. La madre di Soleil Sorge, infatti, tra le Instagram stories lancia il suo affondo alla venezuelana, cogliendo al balzo la palla infuocata messa in campo dal conduttore, alla semifinale del gioco: “Finalmente lo dice Alfonso!”.

Insomma, l’ex Pechino Express crede che Delia non sia riconoscente a Soleil del fatto che, se è nella Casa – e concorre per la vittoria del montepremi – lo deve in primis all’ex Uomini e donne e al triangolo condiviso con Alex Belli, dove la figlia nordamericana ha coperto il ruolo di primadonna. Che la sudamericana possa replicare alle frecciatine che la tacciano di ingratitudine verso Soleil Sorge, in vista della finale?

Alfonso: “Delia ti voglio ricordare che se tu sei in questo programma è merito di Soleil non tuo” 💣🔥 Alfonso grazie per dire la verità!#Gfvip #SoleArmy #BentornataSoleil pic.twitter.com/owJ6VKrRnl — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) March 10, 2022





