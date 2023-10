Signorini al GF saluta Cesara Buonamici e ironizza su Giambruno/ “Sai che ti dona quel Blu Estoril?”

Alfonso Signorini e Cesara Buonamici citano Giambruno al Grande Fratello 2023

Alfonso Signorini, prima di immergersi nelle dinamiche della casa raccontando cos’è successo agli inquilini più spiati d’Italia negli ultimi giorni, ha aperto la dodicesima puntata del Grande Fratello 2023 salutando l’opinionista Cesara Buoamici. Un’occasione che ha permesso al conduttore di citare Andrea Giambruno, protagonista del fuorionda mandato in onda da Striscia la Notizia in cui, rivolgendosi alla collega Viviana Gugliemi, diceva: “Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana. Poi guarda la bellezza di questo blu estoril” riferendosi al vestito.

Un siparietto che Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno ripetuto in diretta nello studio del Grande Fratello 2023. “Saluto Cesara Buonamici”, esordisce Signorini. “Sono molto ansiosa di vedere questa puntata”, risponde la Buonamici. “Sai che ti dona quel Blu Estoril?”, aggiunge il conduttore e la Buonamici replica – “No, è Blu Cina”.

L’annuncio di Giorgia Meloni sulla fine della relazione con Giambruno

Il siparietto di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023 non solo è diventato virale sui social, ma è arrivato poche ore prima dell’annuncio di Giorgia Meloni che, attraverso un comunicato diffuso sui suoi profili social, ha annunciato la fine della relazione con Andrea Giambruno, padre di sua figlia Ginevra.

«La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto», le parole della Meloni.

