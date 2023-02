Signorini asfalta Giaele De Donà: “Non dovevi venire al GF Vip”/ “Ti senti libera…”

Giaele De Donà, passo indietro sul matrimonio libero?

Giaele De Donà, messa sotto torchio da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2022, fa un passo indietro sul matrimonio libero. Nonostante la delusione per la lettera ricevuta dal marito Brad, ha provato a mettersi nei suoi panni spiegando che, probabilmente, è stato infastidito dai suoi atteggiamenti pubblici nei confronti di alcuni ragazzi della casa. “Si tratta di un divertimento condiviso insieme. Resta un divertimento, qualcosa di una notte, non una cosa continuativa. Per questo gli ha dato fastidio il rapporto con Antonino. Si è preoccupato del mio sentimenti nei suoi confronti. Gli dà fastidio avvenga pubblicamente e non nel nostro privato”, ha spiegato Giaele.

Le parola di Giaele non sono piaciute ad Alfonso Signorini convinto che, essendo consapevole di partecipare al Grande Fratello Vip 2022 dove viene mostrato tutto, avrebbe dovuto mettere in conto anche quello che sarebbe accaduto con il marito.

Lo sfogo di Signorini contro Giaele De Donà

Secondo il parere di Giaele De Donà, gli accordi con il marito per il matrimonio libero sarebbero saltati nel momento in cui tutto è diventato pubblico e non era più una scelta condivisa. Di fronte a tali parole, Signorini ha rimproverato Giaele il cui atteggiamento non convince totalmente il conduttore. “Con questa premessa non dovevi venire! Ogni volta che ti senti una donna libera, la gente si chiede allora non ce l’ha raccontata giusta”, ha detto Signorini.

“C’è un’altra cosa che non mi quadra, lì hai le mani legate, poi ti facciamo vedere le foto di lui in compagnia di altre ragazze e ti incavoli”, ha aggiunto il conduttore mentre Giaele si è giustificata così – “Perchè non era venuto a trovarmi”.

