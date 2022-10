Signorini avverte Giaele De Donà: “Tuo marito Brad è a New York tra modelle bellissime”/ “Non gli manchi”

Alfonso Signorini avverte Giaele De Donà: “Ecco che fine ha fatto tuo marito Bradford Beck”

Che fine ha fatto il marito di Giaele De Donà? La domanda aleggia nella Casa del Grande Fratello Vip ma anche fuori da questa ormai da settimane visto che la gieffina non ha ricevuto alcun messaggio da lui. Una domanda che trova però risposta in diretta al GF Vip, quando Alfonso Signorini svela di aver finalmente avvistato attraverso i suoi paparazzi Bradford Beck che attualmente si trova oltreoceano.

Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà scomparso per colpa di Antonino/ "Li ha visti troppo vicini e…"

Giaele De Donà, il marito avvistato a News York: “Non sembra gli manchi”

“Tuo marito in realtà non è proprio sparito. – annuncia Signorini in diretta al Grande Fratello Vip rivolgendosi a Giaele De Donà; e continua – È stato rintracciato a New York e si sta preparando per la festa di Halloween, in mezzo a modelle stupende e presto ti mostrerò anche le sue fotografie. Le foto le ho io, non è che le ha messe lui.” Lancia infine una stoccata chiara a Giaele: “Diciamo che dalle foto che io ho visto e che presto pubblicherò su CHI ovviamente, non mi sembra che senta così tanto la tua mancanza”. Giaele però non appare troppo stupita di fronte a questa notizia, né tanto preoccupata, almeno al momento, da questa situazione.

