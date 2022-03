Signorini avverte Soleil al GF Vip: “Il tuo fidanzato c’è ancora”/ “Ti aspetta fuori”

Per Soleil Sorge nella nuova puntata del Grande Fratello Vip arrivano finalmente notizie del suo fidanzato. Carlo il nome di questo uomo misterioso che la starebbe attendendo fuori ma che proprio non vuole farsi vedere in TV. Alfonso Signorini chiama la Sorge in confessionale proprio per parlare di questo uomo di cui si dice innamorata e svela di sapere di lui che “viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale e non vogliono mescolare le due cose.”

Gf vip, Soleil Sorge emarginata dal gruppo/ Lacrime in sauna

Stuzzicata dal conduttore, Soleil però si sbilancia un po’ su di lui e parla di una promessa che si sarebbero scambiati prima dell’inizio del GF Vip: “Ci siamo promessi quelle che sono per me le basi dell’amore: fiducia, rispetto e onore oltre all’amore.” A questo punto arrivano novità per Soleil. Signorini le svela che: “Questa persona continua a essere ci per te, anche da fuori, continua a mantenere ostinatamente fede al suo patto e che si sta preparando molto seriamente per rivederti e sta facendo corsi intensissimi in palestra per essere super in forma per quando esci.” Al sentire queste parole, Soleil salta dalla felicità.

