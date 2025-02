Risate incredibili al Grande Fratello ieri sera, durante la puntata di giovedì 21 febbraio 2025. Ad un certo punto Alfonso Signorini si è reso protagonista di una gaffe esilarante e il video ha fatto subito il giro del web. Cos’è successo? Appena dopo la messa in onda di una clip la telecamera è tornata a riprendere il conduttore nella diretta, ma quest’ultimo stava facendo un gesto agli autori schioccando in alto le dita per chiamarli e comunicare un’informazione relativa alla puntata.

“Ah, scusate, non è che ballo il flamenco” ha subito esordito Signorini dopo essersi reso conto di essere tornato in onda. “Stavo solo chiamando gli autori, non sono impazzito!” ha continuato scatenando le risate di molti. Poi è arrivata una “crisi isterica” piuttosto buffa: il conduttore ha iniziato a ridere e non riusciva più a smettere! Più volte ha dovuto fermarsi sfogando le risate prima di passare al secondo blocco del Grande Fratello e chiaramente il pubblico lo ha elogiato sui social tanto che sono girati commenti di questo tipo: “ti amo alfonso signorini conduci sanremo 2026“, e ancora: “Per me lo stesso vino che beve Alfonso Signorini, grazie“.

Grande Fratello, Alfonso Signorini star della serata: scontri e ironia in diretta

Ancora una volta Alfonso Signorini si è dimostrato il conduttore per eccellenza del Grande Fratello, riuscendo sempre a smorzare i momenti di tensione anche in una puntata ricca di confronti come quella andata in onda giovedì 20 febbraio 2025. Tanti gli scontri che sono terminati a notte fonda tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, (la ragazza ha addirittura minacciato di abbandonare il programma) dato che le due non si sopportano proprio più e hanno deciso di separare definitivamente le loro vite. Successivamente anche Mattia Fumagalli ha fatto sentire la sua con Shaila Gatta e Chiara Cainelli, definendole addirittura come le “sorelle Shining”.

