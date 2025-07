Il Grande Fratello Gold di Alfonso Signorini potrebbe saltare per le condizioni poste da Pier Silvio Berlusconi: cosa sta accadendo.

Mediaset, anche per la stagione 2025/2026 ha deciso di puntare sul Grande Fratello che, tuttavia, sarà diviso in due. A settembre, con la conduzione di Simona Ventura, andrà in onda un’edizione tutta nip che durerà 100 giorni, esattamente come accadeva con le prime edizioni e che porterà nella casa pochi concorrenti senza alcun ingresso in corsa. Una novità importante che, però, il pubblico ha accolto positivamente. Nel 2026, probabilmente dopo la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, come ha spiegato Pier Silvio Berlusconi si farà, dovrebbe andare in onda anche un’edizione gold del Grande Fratello.

Se, inizialmente, si credeva che i concorrenti dell’edizione gold sarebbero stati ex concorrenti del reality che avevano lasciato un segno nella storia del reality, dalle parole dette da Pier Silvio Berlusconi si è intuito che, qualora dovesse esserci un Grande Fratello di Signorini, sarà vip.

La condizione di Pier Silvio Berlusconi sul Grande Fratello di Signorini

Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 2025/2026, Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che si farà “un’edizione tutta vip a patto che si trovino dei veri vip”. Le parole dell’amministratore delegato di Mediaset, come sottolinea Davide Maggio rispondendo ad un box domande sul suo profilo Instagram, potrebbe essere un modo gentile per spiegare che il Grande Fratello di Signorini non si farà.

Stando alle parole di Berlusconi, dunque, nell’edizione vip non dovrebbero essere considerati tali influencer, tiktoker, personaggi diventati popolari grazie alla partecipazione ad altri programmi come Temptation Island. Lo stesso Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, ha spiegato che l’edizione è incerta e che Pier Silvio Berlusconi deciderà dopo aver letto la lista dei probabili concorrenti.