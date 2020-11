Signorini: “Bettarini e Gregoraci? Il loro segreto sarà sviscerato”/ “Al GF Vip…”

Se Stefano Bettarini ha ancora il dente avvelenato per la squalifica dal Grande Fratello Vip da lui ritenuta ingiusta, Alfonso Signorini è pronto a ‘rimetterlo in gioco’ seppur da un altro punto di vista. Erano tanti i telespettatori curiosi di scoprire cosa c’è stato in passato tra l’ex calciatore ed Elisabetta Gregoraci. Queste speranze non vanno però abbandonate perché il conduttore del Grande Fratello Vip è pronto a fare chiarezza sulla questione proprio nel corso di una delle prossime dirette del reality di Canale 5. A confessarlo è stato proprio Signorini a Casa Chi che prima ha ribadito che la squalifica di Bettarini non è stata un errore e che la sua è effettivamente stata una espressione blasfema.

Alfonso Signorini pronto a svelare il segreto di Stefano Bettarini e Elisabetta Gregoraci

“Io ho lasciato tante questioni in sospeso con Bettarini.” ha ammesso Alfonso Signorini a Casa Chi. “Non ultima, il saluto iniziale – che avrei affrontato questo tema in puntata ma naturalmente è saltato per ovvie ragioni, per via della squalifica – in Casa alla Gregoraci che si è subito premurata di dirgli ‘Mi raccomando non parlare di certe cose perché non è il caso’, e lui l’ha rassicurata dicendole di non preoccuparsi.” A questo punto il conduttore del Grande Fratello Vip ha assicurato che la questione non rimarrà senza risposta: “Quindi la Gregoraci ha mostrato una certa preoccupazione, perché ci domandiamo, perché era così preoccupata dell’ingresso di Bettarini? E lì è rimasto un punto sospeso e credo che questa questione verrà sviscerata…” Non ci resta che attendere.



