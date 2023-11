Signorini, bloccata ospitata a TV Talk/ Video, Bernardini punge: “Mediaset ha revocato l’autorizzazione”

Salta l’ospitata di Alfonso Signorini a TV Talk: le rivelazioni di Massimo Bernardini

La puntata dell’11 novembre di TV Talk, il programma di approfondimento settimanale condotto da Massimo Bernardini su Rai3, avrebbe dovuto avere come ospite Alfonso Signorini. Lo show, che analizza proprio la TV e le sue più celebri trasmissioni, aveva in programma di parlare del Grande Fratello e di affrontare il discorso proprio con il suo conduttore. Peccato che i piani siano cambiati poco prima della puntata.

Alfonso Signorini avrebbe dovuto essere in studio, a parlare del reality di Canale 5 con Bernardini. Il conduttore aveva infatti accettato l’invito ma la sua ospitata sarebbe stata bloccata proprio poco prima della puntata. A riferirlo è stato proprio Massimo Bernardini in diretta su Rai3.

Massimo Bernardini: “Mediaset ha revocato l’autorizzazione all’ospitata di Signorini”

“Avevamo invitato Alfonso Signorini, che aveva accettato di buon grado. – ha esordito il conduttore di Tv Talk, spiegando poi cos’è accaduto – Poi giovedì sera tardi, adducendo non precisate ragioni editoriali, la direzione di Mediaset gli ha revocato l’autorizzazione.” Bernardini si è dunque mostrato amareggiato per il forfait, scusandosi anche con tutti i telespettatori che aspettavano l’arrivo dell’ospite annunciato: “Molto dispiaciuto, Signorini si è scusato molto cortesemente con noi. E noi a nostra volta lo facciamo con il pubblico di TV Talk”. Al momento non c’è stata alcuna replica pubblica di Signorini, che potrebbe però rompere il silenzio sui social nelle prossime ore.

Vi raccontiamo perché Alfonso Signorini oggi non è in puntata, come previsto, e ci scusiamo con voi. #TvTalk #grandefratelllo pic.twitter.com/yj763FT0U7 — Tv Talk (@TvTalk_Rai) November 11, 2023

