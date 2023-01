Signorini bocciato dai vipponi al Grande Fratello Vip?/ Il fantasma di Ilary Blasi…

Signorini lascia la conduzione del Grande Fratello Vip 2022?

Il Grande Fratello Vip ha debuttato su canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. La conduttrice è stata al timone delle prime tre edizioni del reality show lasciando nella memoria del pubblico alcuni momenti memorabili come lo scontro epico con Fabrizio Corona durante la terza edizione del reality quando, in casa, tra i concorrenti, c’era Silvia Provvedi, l’ex fidanzata di Corona. Dopo la scelta della Blasi di abbandonare la conduzione, quest’ultima è stata affidata ad Alfonso Signorini, fino a quel momento opinionista del reality. Signorini conduce il reality da ben quattro edizioni di cui quella in corso è destinata ad entrare nella storia della televisione per la durata.

Di Signorini e di Ilary Blasi come conduttori del GF Vip hanno parlato nella casa di Cinecittà Nicole Murgia, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Onestini e Tavassi hanno conosciuto Ilary in occasioni precedenti e le parole usate nei suoi confronti sono tutte di stima e riconoscenza. La Blasi, dunque, si prepara a tornare al timone del reality show?

Le parole dei vipponi per Ilary Blasi

Nel corso di una chiacchierata, Nicole Murgia, Edoardo Tavassi e Luca Onestini hanno ricordato la conduzione di Ilary Blasi. “Mi faceva troppa simpatia. Ma come chiamava i concorrenti? Diceva vipponi anche lei? No ok così ci chiama solo Alfonso. ‘Ragazziii’ invece lo diceva Barbara. Comunque fantastica Ilary che conduceva tipo ‘dai Mario dammi sta busta va’; ‘Edoardo fai sta nomination veloce, ok andiamo avanti va’. E poi a L’Isola dei Famosi ‘benvenuti nella patata’. ‘Dai ragazzi che nun c’ho più tempo c’ho il tassativo’. Poi per l’imitazione potrei dire ‘forza Lazio’ o qualcosa sui Rolex“, ha detto la Murgia che ha ammesso di saperla imitare.

“Io ho fatto il GF con lei, non ci chiamava vipponi e nemmeno ragazzi lei diceva ‘viiiip’. Comunque ciao Ilary un abbraccio!”, le parole di Onestini che l’ha conosciuta durante la sua prima partecipazione al Grande Fratello Vip mentre Tavassi che l’ha conosciuta come conduttrice dell’Isola dei Famosi, come riporta Biccy, ha concluso così: “Grande Ilary lei è troppo simpatica“.











