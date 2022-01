Signorini caccia Alex Belli dallo studio del GF Vip: “Vattene fuori”/ Lui abbandona!

La 37esima diretta del Grande Fratello Vip prende una piega inaspettata quando, in studio, si accende una diatriba tra il conduttore Alfonso Signorini e Alex Belli. In puntata si torna infatti a parlare del rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge. L’attore cerca di spiegare il suo punto di vista ma i toni si alzano mentre lui continua a dare versioni poco comprensibili dell’intera vicenda, spesso accavallandosi con gli altri e interrompendo lo stesso conduttore. Se inizialmente Signorini mantiene la calma, in un secondo momento fa notare all’ex gieffino che il suo atteggiamento inizia non solo ad infastidirlo ma anche ad impedire una lineare conduzione. Alex, però, non frena la sua ira e continua a parlare con toni forti, fino a quando Signorini perde ogni freno e lo caccia via dallo studio.

“Non si può lavorare così, vai a fare l’imbonitore fuori, ora basta! E per fortuna che avevi scelto la linea del silenzio.”, sbotta Alfonso, che chiede allora l’aiuto dei suoi collaboratori in studio: “Chiedo agli autori di accompagnarlo fuori, se necessario si allontani dallo studio e mi lasci lavorare!”. Alex, di fronte a queste parole, abbandona lo studio mentre Signorini gli urla contro un “Vattene fuori!” abbastanza irato.

