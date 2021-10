Signorini chiama Bonolis in diretta, Gf Vip/ E lui “Non bere, se no arrivi ubriaco…”

Signorini chiama Bonolis al Grande Fratello Vip 2021…

Fuori programma al Grande Fratello Vip 2021 per la rivelazione di Sonia Bruganelli nella scorsa puntata. Alfonso Signorini ha chiamato in diretta tv Paolo Bonolis e il conduttore ha risposto. «Lui millantava ricchezze», la frecciatina che l’opinionista aveva sferrato all’amato marito, che dal canto suo in settimana ha replicato via Cartabianca. «Che ti devo dì? Per ogni pesce c’è l’esca giusta, evidentemente poi la signora ha abboccato… ha funzionato», la replica a distanza di Paolo Bonolis. Allora il conduttore del reality di Canale 5 ha colto la palla al balzo, facendo contattare dalla produzione il collega.

Quando gli ha chiesto conto delle parole della moglie, che l’ha “accusato” di aver millantato ricchezze, barche, viaggi e night club, Paolo Bonolis ha tirato fuori una battuta: «Non passi per l’osteria prima di fare la trasmissione, arrivi ‘mbriaco». Allora Alfonso Signorini si è giustificato per il riferimento sbagliato ai night club spiegando di avere 38 di febbre. «È necessario qualcosa di suppletivo», lo ha incalzato Bonolis.

Bonolis in collegamento con il Grande Fratello Vip 2021…

Battute a parte, la storia è dalla parte di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. «A parte che la storia è finita in gloria, ci siamo sposati e stiamo insieme da tanti anni, abbiamo tanti figli», ha rimarcato infatti l’amato conduttore. Il marito dell’opinionista del Grande Fratello Vip 2021 ha poi approfondito l’aneddoto che ha portato Sonia Bruganelli a quella battuta nella puntata precedente. «Allora le dissi che la sarei andata a prendere a Formentera con una mia barca, ma perché ci stavo solo io. Me l’aveva data un amico molto caro. L’andai a prendere per fare la traversata sotto un cielo di stelle», ha raccontato Bonolis. Poi ha aggiunto una frase molto romantica per la moglie: «Era un’esca molto prelibata per il pesce più prezioso del Mediterraneo».

Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini non hanno nascosto lo stupore per il fatto che a Cartabianca sia stata fatta una domanda su questo a Bonolis. «Abbiamo parlato politica, di abuso della tecnologia, di pandemia… Ma è rimasta impressa questa cosa del Grande Fratello. Questi sono i prodromi del nuovo compromesso storico», ha concluso ironicamente.



