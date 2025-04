Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello e finalmente si sbottona sulle sue preferenze e sul vincitore. È stata Jessica Morlacchi a trionfare sul finale contro la seconda classificata Helena Prestes; una vittoria che il conduttore ha ammesso di comprendere e approvare. “Jessica, nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto… È bello che abbia vinto una persona come noi, ha una normalità che rinfranca molto.”, ha ammesso Signorini nell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni.

Helena Prestes, pur essendo stata per lui una grandissima protagonista del reality, ha comunque vinto, avendo trovato nella Casa del Grande Fratello l’amore con Javier Martinez. Proprio della modella brasiliana Signorini ha svelato un aneddoto, rivelando che Helena, una settimana prima di entrare, era pronta a rinunciare al Grande Fratello perché sofferente dopo esser stata lasciata dal suo fidanzato. “E vedi poi com’è andata!” ha commentato Alfonso.

Alfonso Signorini: “Ecco perché Mariavittoria Minghetti è la mia concorrente preferita”

Nessuna delle due concorrenti è, tuttavia, la sua preferita. Signorini ha infatti spiazzato tutti, rivelando che il suo concorrente preferito dell’ultimo Grande Fratello è Mariavittoria Minghetti. “Io tifavo per Mariavittoria perché è simile a me: – ha spiegato il conduttore – un po’ folle, sì innervosisce, sbotta e il giorno dopo si ‘resetta’. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità.” Una preferenza che d’altronde il conduttore ha velatamente palesato anche durante il programma, facendo dei complimenti alla concorrente per il suo essere fuori dalle righe ma comunque naturale. Proprio Mariavittoria è un’altra gieffina che ha trovato l’amore grazie al Grande Fratello: Signorini ha più volte sottolineato la genuinità del suo amore nei confronti di Tommaso Franchi.