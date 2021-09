Signorini, clamorosa gaffe al Gf Vip/ Furia dei fan di Giulia Salemi e Pretelli

La quarta puntata del Grande Fratello vip 2021 ha scatenato la rabbia dei fans di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tutto è accaduto quando Alfonso Signorini, dopo essersi occupato delle varie discussioni avvenute in casa negli scorsi giorni, ha mostrato al pubblico e agli altri concorrenti della casa, ignari dell’accaduto, il primo, vero bacio tra Manuel Bortuzzo e Lulù selassiè. Nell’introdurre il filmato, il conduttore ha ricordato alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ma anche al pubblico in studio e ai telespettatori, i vari amori nati nella storia del reality show.

Principesse Selassié non sono laureate?/ Gelo al GF Vip: "Sì, ma online", Signorini…

Facendo riferimento alla scorsa edizione, in particolare, ha ricordato i baci tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ma non quelli tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo è stato menzionato da Signorini, ma solo per il bacio con Elisabetta Gregoraci dato durante una prova di gioco.

I fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli contro Alfonso Signorini

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è nata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sotto lo sguardo attento di Alfono Signorini. Motivo che ha così scatenato la rabbia dei fan dei Prelemi che non capiscono come il conduttore abbia ricordato il bacio per gioco di Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci e non quelli con Giulia Salemi.

Zorzi:"Ottusa no, ma ric*hione sì?"/ L'attacco a Signorini difende Katia Ricciarelli al GF Vip

Oltre ai commenti dei fan, su Twitter, è spuntato anche il tweet di Matteo Evandro, il migliore amico di Giulia che ha immediatamente legato con Pierpaolo. “Scusa Alfonso ma di quali baci ti stai ricordando…? Ma siamo seri??”, ha cinguettato Matteo le cui parole sono state poi ricondivise dai fan dei Prelemi.

Scusa Alfonso ma di quali baci ti stai ricordando…? Ma siamo seri?? #GFvip — Matteo Evandro Manzini (@ipertao) September 24, 2021

LEGGI ANCHE:

ROSELLA E ADRIANA, GRANDI SORELLE AL GRANDE FRATELLO VIP/ "Opinioniste scatenate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA