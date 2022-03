Signorini: “Clarissa Selassiè mi ha regalato un abito animalier”/ “Sembrerò Tarzan!”

Inizia con una simpatica confessione di Alfonso Signorini la nuova diretta del Grande Fratello Vip. Il conduttore apre il collegamento con la Casa di Canale 5 e, dopo aver salutato i concorrenti rimasti in gara, si focalizza su Lulù Selassiè e il suo abito animalier. È proprio sull’outfit della gieffina che si concentra il suo sguardo per un motivo ben preciso che annuncia in diretta: “Lulù, oggi non sono più geloso di te! Vuoi sapere perché? Perché Clarissa mi ha regalato lo stesso abito che hai tu!”, ammette. “Pensa quanto è pazza Clari!”, aggiunge ancora Signorini, facendo intendere che la minore delle Selassiè ha realmente regalato al conduttore l’abitino che questa sera indossa Lulù. In Casa Lulù sorride alla notizia, mentre Signorini la stuzzica “Ora sì che possiamo fare serata insieme!” Anche Clarissa in studio non trattiene le risate mentre Lulù continua, dicendogli che starà benissimo vestito in tema animalier: “Si ma sembrerò Tarzan!” conclude lui.

