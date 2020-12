Signorini: “Davide Bonolis, ti aspetto al Grande Fratello Vip”/ “Rimettiti presto!”

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Chi, Sonia Bruganelli, tra le tante dichiarazioni, ha svelato di avere in famiglia un grandissimo fa del Grande Fratello Vip. “Mio figlio Davide è fan. A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio e io andrò a trovarlo”, ha dichiarato, lanciando dunque un chiaro appello ad Alfonso Signorini. Appello che non è rimasto inascoltato. Nel corso della diretta del 4 dicembre, Signorini, tornato da una pubblicità, ha risposto all’appello del figlio di Bonolis, accettando con gioia di averlo presto nella Casa del Grande Fratello Vip in una delle prossime edizioni.

Davide Bonolis prossimo concorrente del Grande Fratello Vip: l’annuncio di Signorini

“Abbiamo un telespettatore affezionato, un grande amico mio, Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis e di Sonia (Bruganelli, ndr).” ha esordito Signorini in diretta al Grande Fratello Vip. Così ha proseguito: “Noi qui ti abbracciamo tutti. So che stai un po’ così, comunque sicuramente farai un Natale alla grande!” Così la risposta che Davide più aspettava: “E rimettiti in piedi presto perché la Casa del Grande Fratello Vip ti aspetta!” È dunque certo: il figlio di Bonolis e Sonia Bruganelli sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

