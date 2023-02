Signorini distrugge Oriana al GF Vip: “Sputo sulla foto di Antonino brutto gesto”/ “Sei stata cattiva”

Alfonso Signorini rimprovera duramente Oriana Marzoli in diretta al GF Vip per il brutto gesto contro Antonino

Alfonso Signorini condanna in diretta il brutto gesto di Oriana Marzoli nei confronti di Antonino Spinalbese. Parliamo del discusso sfogo della gieffina sulla foto di Antonino, la ‘carta’ che si usa per le nomination: Oriana ha infatti prima sputato sulla carta in questione, poi ha tentato di strapparla e infine l’ha gettata sotto i piedi, calpestandola. Un gesto che ha fatto mormorare in Casa e che ha scatenato accese polemiche sui social.

Grande Fratello Vip 2022, 33a puntata/ Andrea ricorda il papà morto: "è un grande"

Un gesto che è stato tirato in ballo anche da Signorini in diretta al Grande Fratello Vip. Il conduttore non solo lo ha condannato, ma ha ammonito severamente Oriana per quanto fatto: “Non è cattivo dire ‘ciao’ dietro a Martina, però è cattivo sputare sulla foto di Antonino e calpestarla sotto i piedi! Non è un bel gesto! – ha tuonato il conduttore dopo la lite tra Oriana e Martina Nasoni, concludendo – Si può essere simpatiche senza essere cattive, in quel caso sei stata antipatica e cattiva!” Ovazione del pubblico in studio per le parole di Signorini.

LEGGI ANCHE:

Luca Onestini piange per Ivana Mrazova al GF Vip/ "Siamo stati malissimo, vissuti momenti molto brutti"Signorini critica Daniele Dal Moro/ "Hai dato a Martina della sfiga*a, roba orrenda!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA