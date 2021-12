Signorini dubbi su Alex, Soleil e Delia Duran:”Imbarazzato”/ “Non so se tutto finto”

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 si torna a parlare del rapporto di Alex Belli e Soleil Sorge e delle reazioni di Delia Duran. Come molti telespettatori, anche Alfonso Signorini inizia però a manifestare qualche dubbio su questo triangolo amoroso che tiene botta nella Casa da mesi. È tutto vero o questa storia è stata scritta e decisa da tempo? Signorini avanza in diretta le sue perplessità al pubblico: “Ogni volta che mi trovo ad affrontare l’argomento complicato del rapporto Alex-Delia-Soleil mi sento in imbarazzo e lo esterno a voi per un rapporto di onestà. – ha ammesso il conduttore, aggiungendo – Io mi chiedo se tutto quello che stanno vivendo corrisponda ad una storia già scritta da loro oppure è il risultato imprevedibile di una serie di emozioni. Insomma è tutto finto e costruito da parte loro oppure è tutto vero?”.

Ha quindi concluso con una promessa al pubblico: “Io vi posso garantire che da conduttore di questo programma vi dico che mi limiterò a raccontare tutto, poi sarà il tempo a dare le risposte a tutte le nostre legittime domande”.

