Alfonso Signorini e la gag con Mariavittoria e Jessica al Grande Fratello

E’ iniziata con il pieno di emozioni la puntata finale del Grande Fratello di Alfonso Signorini su Canale Cinque. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha aperto le danze con il conduttore che ha fatto irruzione nel loft più spiato d’Italia. Per Alfonso Signorini è arrivato il momento di fare i suoi speciali auguri ai finalisti, ed è arrivata una gag con Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, la prima non ha trovato l’amore nella casa del Grande Fratello, mentre la dottoressa è riuscita a incontrare Tommaso Franchi, con il quale ha dato il via a una speciale storia d’amore.

Alfonso Signorini ha scherzato con le ragazze, davanti alla porta rossa del Grande Fratello dopo aver mostrato loro un video con tutto il percorso svolto nel reality in questi sei mesi: “Ci sono io per voi, dico a Jessica se resti da sola, a Maria Vittorio dica che ho un corso di primo soccorso…”.

La puntata finale del reality di Canale Cinque si è aperta con Alfonso Signorini, che dopo un breve tour della Casa del Grande Fratello, ha raggiunto gli inquilini fuori dalla porta rossa. Il conduttore e giornalista ha mostrato ai concorrenti un video contenente tutti i momenti salienti del programma, con tutte le emozioni e gli avvenimenti.

Alfonso Signorini ha ringraziato il pubblico per l’affetto e la fedeltà mostrate nel corso di questi mesi: “Non saremmo qua senza di voi, grazie con tutto il mio cuore”. Poi ha chiuso il televoto. Presto avremo il verdetto. Il conduttore ha annunciato novità per le coppie della casa in questo atto finale del reality di Canale Cinque.