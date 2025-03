Alcune ore dopo il servizio di Striscia La Notizia che lo ha visto protagonista, Alfonso Signorini ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram, facendo delle precisazioni sulle sue dichiarazioni. Il conduttore del Grande Fratello è stato infatti interpellato da Valerio Staffelli, con Tapiro d’oro a carico, in merito alle ultime polemiche sorte verso il reality, soprattutto a causa dei comportamenti di Lorenzo Spolverato.

Nel corso del servizio, Signorini sembra prendere le distanze dalle decisioni prese dagli autori del Grande Fratello proprio in merito a Lorenzo, affermando invece che, se fosse stato lui a decidere, il concorrente sarebbe già fuori dalla Casa. Nel post pubblicato su Instagram poche ore fa, Signorini fa però dietrofront rispetto a queste dichiarazioni, smorzandone la forza.

Alfonso Signorini fa un passo indietro su Lorenzo Spolverato dopo le dichiarazioni fatte a Striscia La Notizia

“Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la notizia.” ha esordito il conduttore, ammettendo di esser stato colto di sorpresa e aver perciò risposto a freddo, senza poter riflettere. Motivo per il quale vuole ora chiarire il suo pensiero: “Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi l’eliminazione.” ha tenuto a precisare. Il conduttore fa dunque leva sul fatto che Lorenzo non si sarebbe reso protagonista di comportamenti da squalifica e, dunque, da eliminazione diretta. Cosa che, tuttavia, molti telespettatori non condividono, memore di vari filmati discutibili in cui Lorenzo avrebbe commesso gesti sicuramente da rimproverare.