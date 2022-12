Signorini, frecciatina a Adriana Volpe?/ “Era attenta ai social, ma lo faceva per…”

Signorini e il rapporto con Adriana Volpe

Sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 dicembre, Alfono Signorini ha svelato il motivo per cui ha scelto di avere accanto, durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi a cui ha affidato la gestione dei social, sempre più importante anche per le dinamiche della casa. Per Sonia Bruganelli è stata una riconferma dopo il debutto nella sesta edizione del reality. Se durate la prima esperienza da opinionista, la Bruganelli ha avuto come collega Adriana Volpe con cui ci sono state diverse discussioni, quest’anno, ha al proprio fianco Orietta Berti con cui c’è un rapporto sereno.

Signorini ha scelto di riavere nuovamente Sonia Bruganelli come opinionista per la sua libertà di esprimere la propria opinione senza basarsi sul pensiero del popolo dei social. Social a cui, a quanto pare, dava importanza Adriana Volpe come svela Signorini.

Le parole di Signorini su Adriana Volpe

Alfonso Signorini ha definito Giulia Salemi “una scommessa vinta“. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Chi, alla risposta del giornalista che gli ha chiesto se la Salemi possa essere considerata la nuova Adriana Volpe, Signorini ha risposto: “La Salemi, come la Volpe, è attenta si social, solo che la Salemi lo fa per ruolo”.

Poi una piccola frecciatina ad Adriana Volpe: “La Volpe lo faceva per vizio (ride, ndr)”. Come risponderà la Volpe alle parole di Alfonso Signorini? Sceglierà la strada del silenzio?

