Signorini e la reazione di Giulia De Lellis alle foto della gravidanza

Dopo settimane di rumors,. il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato le foto di Giulia De Lellis che confermerebbero una gravidanza in corso. Nelle foto in questione, l’influencer che appare insieme al fidanzato tony Effe, alza leggermente la maglia lasciando intravedere quello che sembra un pancino di una donna in dolce attesa. Foto che sono diventare immediatamente virali e che hanno spinto Giulia De Lellis a commentare la notizia sui social.

Senza fare un riferimento diretto alla notizia, tra le storie del proprio profilo Instagram, la De Lellis ha detto: ““Invece di rompere con cose inappropriate e soprattutto fuori luogo, che non sono state rivelate dai diretti interessati, parliamo di quanto è splendido il mio abito, ma la bellezza di questo vestito la vedete?!”. Parole che sono state commentato direttamente da Alfonso Signorini.

Le parole di Alfonso Signorini su Giulia De Lellis

Reduce da una vacanza rigenerante, Alfonso Signorini ha risposto alla domanda di Grazia Sambruna che, nel format You Tube Boom, gli ha chiesto un commento sulla reazione di Giulia De Lellis. “Ma guarda, le foto sono abbastanza esplicite sicuramente perché lei ha sollevato questa t-shirt che aveva e mostra un pancino che è in evidente stato di gravidanza. Quindi è chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, perché comunque lei è una creatura social, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, cioè onestamente. Anche perché non è che chissà quale notizia tu dai di lesa maestà”, ha detto.

Probabilmente sarà anche un po’ incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei con tutti i suoi vari sponsor e le sue varie entrature. Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista. Cioè la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito, oltre che al lucida labbra con cui si fa bella. Quindi voglio dire è una macchina della quale lei conosce benissimo gli ingranaggi”, ha concluso.