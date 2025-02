Signorini fa una ramanzina ai fan dopo l’accaduto tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello di giovedì 20 febbraio con Alfonso D’Apice, il quale torna ad essere al centro dell’attenzione dopo un flirt tenuto segreto con Mariavittoria Minghetti. Il napoletano, prima di uscire dalla casa ha scatenato il pandemonio dicendo che in realtà loro due erano d’accordo su tutto. “Lei mi aveva detto di aspettarla, che avrebbe lasciato Tommaso prima di venire da me“, ha detto Alfonso D’Apice, scatenando lo choc assoluto dei fan. Il conduttore si è però focalizzato su un’altra questione importante, quella dei social.

Infatti, dopo quanto successo nel nuovo triangolo Alfonso-Mariavittoria-Tommaso, sono girate addirittura minacce di morte da parte dei fan più accaniti che hanno scritto frasi su Instagram e su Twitter frasi fuori luogo. Dopo la ramanzina ai social, Signorini ha voluto smorzare la tensione rivolgendosi al pubblico in studio: “E voi non applaudite“, dice il conduttore: “Che poi state lì sui telefonini a scrivere frasi cattivissime“. Intanto, prosegue il confronto scioccante tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice che a quanto pare hanno qualcosa da chiarire. Nel mentre, Tommaso Franchi si sente tradito dalla ragazza che ama. Come andrà a finire?